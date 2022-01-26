Разрушенная экосистема и подтопленные земли: в Житомирской области прекратили незаконную промышленную добычу янтаря. ФОТО

На Житомирщине пресекли незаконную промышленную добычу янтаря. Как сообщает СБУ, "солнечные камни" добывала столичная компания. Она имела специальное разрешение на пользование янтареносными недрами. Однако коммерсанты нарушили условия разрешения, разрушили экосистему и подтопили с/х земли в Коростенском районе. А часть добытого янтаря экспортировали за границу.
Об этом 26 января сообщил пресс-центр СБ Украины в Житомирской области
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По данным следствия, весной прошлого года столичная коммерческая структура приобрела за 1,111 млн грн специальное разрешение на пользование янтареносными недрами на 5 лет. Предмет разрешения-участок площадью 8,6 га в Коростенском районе Житомирщины.
Как пояснили в СБУ, в течение первого года действия разрешения предусмотрено проведение исключительно опытно-промышленной разработки месторождения для оценки количества и качества запасов полезного ископаемого. На этом этапе разрешено добывать не более 5% от предварительно оцененных запасов. Для этого месторождения это – менее 700 килограммов янтаря-сырца за год. Но коммерсанты сразу же после приобретения разрешения арендовали специальную тяжелую технику и весной 2021 года начали на территории месторождения полноценную промышленную добычу янтаря.
"По оценкам Государственной экологической инспекции, в результате таких действий земельный участок подвергся необратимым нарушениям и сейчас является непригодным к использованию по целевому назначению. Несанкционированный отбор воды из местной сети мелиоративных каналов вызвал существенное нарушение ее функционирования. Результатом сброса так называемых "обратных" стало затопление ими земель сельскохозяйственного назначения", – информирует спецслужба.
Сумму ущерба, нанесенного экологии, устанавливает инициированная СБУ экспертиза. На предприятиях и по адресам проживания организаторов провели обыски.
"Изъяты десятки килограммов незаконно добытого янтаря-сырца (в том числе отборный), расфасованного в зависимости от фракции, предварительно оцененного в более 2,5 млн грн; оригиналы поддельной и изготовленной "для внутреннего пользования" маркшейдерской документации; печати предприятий-участников сделки; свыше 200 тыс. грн, предположительно полученных от незаконной деятельности"
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По оперативной информации, часть добытого солнечного камня дельцы уже экспортировали за границу. В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование.
Фото: СБУ