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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Январь » 18 » 12:48:37

Патрульной полицией Житомирщины будет руководить 31-летний капитан со столицы

Сегодня, 13:09:37 640 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Патрульной полицией Житомирщины будет руководить 31-летний капитан со столицы

 В патрульной полиции Житомирской области новый руководитель: с сегодняшнего дня 31-летний Евгений Ганзюк будет исполнять обязанности начальника управления.

Как сообщили в патрульной полиции, Ганзюк начал службу в рядах патрульной полиции Киева в 2015 году. Сначала патрулировал на линии, впоследствии стал командиром роты и позже ему доверили командование батальоном.

Нового руководителя личному составу представил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Он отметил, что Евгений Ганзюк имеет высокий авторитет среди личного состава и уважение коллектива.
 

"На всех должностях он показал хорошие результаты и доказал, что является настоящим лидером, который способен сплотить коллектив. Вы будете в надежных руках", – сказал Билошицкий.




Новоназначенный руководитель поблагодарил за поддержку, доверие и отметил, что готов работать максимально эффективно для выполнения задач возложенных на патрульную полицию области.

Согласно декларации Евгения Ганзюка за 2019 год, он прописан в городе Буча (пригород Киева) и получил за год в патрульной полиции 253 тыс. 242 грн зарплаты.
Тэги: руководитель, Житомир, патрульная полиция
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:36:54, Сегодня [Материал]
0

Будем надеятся.. что произведёт чистку в своём ведомстве. Лес . песок. камни. поборы.
TarasS
2 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 16:05:45, Сегодня [Материал]
0

Як казав Нестор Тимофійович: "Прієжжій із сталіци".
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