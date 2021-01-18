Патрульной полицией Житомирщины будет руководить 31-летний капитан со столицы

В патрульной полиции Житомирской области новый руководитель: с сегодняшнего дня 31-летний Евгений Ганзюк будет исполнять обязанности начальника управления.
Как сообщили в патрульной полиции
, Ганзюк начал службу в рядах патрульной полиции Киева в 2015 году. Сначала патрулировал на линии, впоследствии стал командиром роты и позже ему доверили командование батальоном.
Нового руководителя личному составу представил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Он отметил, что Евгений Ганзюк имеет высокий авторитет среди личного состава и уважение коллектива.
"На всех должностях он показал хорошие результаты и доказал, что является настоящим лидером, который способен сплотить коллектив. Вы будете в надежных руках", – сказал Билошицкий.
Новоназначенный руководитель поблагодарил за поддержку, доверие и отметил, что готов работать максимально эффективно для выполнения задач возложенных на патрульную полицию области.
Согласно декларации
Евгения Ганзюка за 2019 год, он прописан в городе Буча (пригород Киева) и получил за год в патрульной полиции 253 тыс. 242 грн зарплаты.