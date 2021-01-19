В Житомире задержали военного, находившегося в розыске за «самоволку»

В Житомире во время патрулирования улицы Победы обнаружили подозрительного гражданина. После проверки оказалось, что он находится в розыске. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции.
"Во время патрулирования улицы Победы, патрульные заметили гражданина, который увидев служебный автомобиль полиции резко изменил направление движения. Патрульные полицейские догнали мужчину"
, - отмечают правоохранители.
Во время проверки документов было установлено, что мужчина находится в розыске Житомирским районным управлением полиции за самовольное оставление воинской части.
Патрульные доставили мужчину в районное управление полиции и передали следователям.