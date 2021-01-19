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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 19 » 13:40:19

В Житомире задержали военного, находившегося в розыске за «самоволку»

Сегодня, 14:11:36 717 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире задержали военного, находившегося в розыске за «самоволку»

 В Житомире во время патрулирования улицы Победы обнаружили подозрительного гражданина. После проверки оказалось, что он находится в розыске. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции.

"Во время патрулирования улицы Победы, патрульные заметили гражданина, который увидев служебный автомобиль полиции резко изменил направление движения. Патрульные полицейские догнали мужчину", - отмечают правоохранители.

Во время проверки документов было установлено, что мужчина находится в розыске Житомирским районным управлением полиции за самовольное оставление воинской части.

Патрульные доставили мужчину в районное управление полиции и передали следователям.
Тэги: самоволка, задержание, Житомир
Комментариев: 1
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 14:15:37, Сегодня [Материал]
0

На ван Дама не схожий.
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