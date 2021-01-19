«Я хочу, чтобы чиновники, власти, извинились перед людьми»: Александр Коцюбко о тарифном протесте

Возле газконторы на улице Фещенко-Чопивского нам пытались внушить руководители газконторы, что МВФ и Президент виновны в повышении цен на электроэнергию и газ, что виноват Президент Украины. Но газконтора и облэнерго являются акционерными обществами, то есть находятся на полном собственном обеспечении и цены выставляют самостоятельно.
Поставили вертушки, охраны нагнали столько, что за эти деньги можно было поставлять газ во все школы и садики Житомира целый месяц.
Вот эти акционеры ни копейки не заплатили ни за газо- и электро сети, ни за другое имущество, то есть украли у народа Украины, у Государства. Руководитель газконторы говорит, что Государство передало на баланс им, акционерам, всю газотранспортную систему области. З якого дива???? вам частному акционерному обществу государство передало такое богатство? Руководитель газконторы был очень удивлён – «А что мы еще должны были платить за это?» Да, надо – и за трубы, за всю газотранспортную систему, за имущество, за здания. Я приведу один пример. Мое предприятие (но данная проблема касается всех потребителей газа - и физических лиц и юридических, на протяжении многих лет грабят и обманывают.
Пример – есть газовая магистраль, от которой на мое предприятие было сделано ответвление трубы до газового счетчика, причем за все проекты, согласования и разрешения были заплачены очень немаленькие деньги газконторе, сам газоотвод также делала газконтора, разумеется, за мой счет. В этом ответвлении помещается 17 м. куб газа. При запуске газа к моему предприятию первый раз газконтора насчитала мне потери газа в размере этих 17 кубов. Правильно? – Да. Но потом, каждый месяц эта газконтора снова считает мне потери газа 17 кубов даже при нулевом потреблении газа. Но ведь, далее счетчик полностью считает весь объём потребления газа. То есть, это афера и воровство моих денег со стороны частной газконторы. Но самое страшное, что они обворовывают всю область, весь город, и масштабы хищения заоблачные. За техническое обслуживание внутренних газовых сетей предприятия всегда платили 200- 300 гривен в год. Сейчас мне, как и всему Житомиру, навязали договор по цене этой услуги в 3000,00 гривен за квартал. Цена выросла в 40 раз - на 4000%?! Услуга состоит в том, чтобы представитель газконторы пришел на предприятие и мылом намылил все соединения газового оборудования. Время его работы – 10 минут. Обнаглели до того, что за проезд этого сотрудника берут 70 гривень, а он приезжает на общественном транспорте.
Наши чиновники и депутаты высшего звена, как бывшие, так и нынешние, такие как Розенблат, Зубко, Яценюк, Азаров и прочие начали «светиться» во всех центральных СМИ, в нтернет сайтах. Они пытаются снова впрыгнуть во власть. Но народ уже дал вам, такой власти оценку. И не веря во власть, привели к власти Зеленского 73%. А Зубко, например, рассказывает сказки про российский газ для Украины, пытается политизировать этот вопрос. Вы только посмотрите, что рассказывает народу в прямом эфире на всю Украину, на весь мир бывший вице-премьер Зубко – что Украина у России закупает газ, который мы все потребляем.
В 2014 году в марте месяце военные подразделения 95 бригады, «Тридцатка» и батальон «Полесье» освобождали село Стрелковое на Арабатское Стрелке. И, естественно, когда техника рыла оборонительные окопы, была повреждена газовая труба. Так вот, оказалось, что по этой трубе поставляется газ в Джанкой и по всему Крыму. И сейчас эти поставки не прекращены. Украина поставляет газ в Крым все эти годы без перерыва. На территории близ села Стралковое расположено 96 скважин и работают ГРП. И эти наши украинские скважины полностью обеспечивают газом Крым. Украина добывает более 20 миллиардов кубов газа в год, потребляет (люди и предприятия) около 10-12 миллиардов, до войны потребляли 18 миллиардов. Украина полностью обеспечивает себя своим украинским газом, Около 10 миллиардов кубов Украина поставляет в Европу. Но вот эти чиновники и депутаты, как бывшие, так и нынешние, «стесняются» озвучить правду, потому что все без исключения хотят сидеть на газовых трубах.
Какой выход из этого? Естественно, люди требуют вернуть газовую сеть (трубы, технические сооружения, инфраструктуру) в государственную собственность. Это не является экспроприацией, это возврат украденного у народа, а значит, у Государства, имущества.
И ещё – себестоимость газа составляет 341 грн за 1000 м. куб. плюс НДС и транспортировка всего – 441 грн. за 1000 м. куб.
Но весь этот газ выкупают посредники по этой низкой цене, а потом продают людям по 10 тисяч грн за 1000, а предприятия - по 16 тысяч грн за 1000 кубов.
Правильней будет продавать газ народу по 441 грн за 1000 м. куб без всяких перекупщиков, также деньги за весь газ, проданный за границу также должны поступать в государственный бюджет, а не в карманы к разным людям, причём все эти люди уже давно имеют неукраинское гражданство.
У нас в Украине очень законопослушный народ – пришли платежки за газ, свет, тепло, они платят и потом голодают. Таким образом обрекая себя на вымирание. У людей не остается возможности заплатить за лекарства, их обрекают на смерть.
По поводу Облэнэрго. В Украине есть 15 ядерных реакторов. Мы приходили в Облэнэрго, там нам рассказали, что они всего лишь операторы, но они врут. Кому мы платим за электроэнергию? Наше Житомирское облэнэрго начинало строится с 19 века. И за 100 лет все эти электростолбы, линии, оборудование и прочее уже оценивается в сумму более триллиона долларов. Ни у кого в мире не хватит денег, чтобы выкупить это. Ни у Ротшильдов, ни у Рокфеллеров, ни у английской королевы. А присвоили всё это «акционеры», которые не заплатили ни копейки в бюджет Страны. Контрольный пакет акций принадлежит обычному незаметному гражданину Англии (подпольный Корейко?). Поэтому люди требуют также возвратить облэнэрго в государственную собственность.
Чтобы диктовать цены нам, народу, вам надо сначала построить все эти электростанции, здания, оборудование, протянуть электролинии до потребителя. Газ сначала надо найти, провести геологоразведочные работы, разработать проект, пробурить газовые скважины (глубина используемых теперь скважин составляет 1,5 км), проложить трубы (газотранспортную сеть), с оборудованием, создать техническую базу. И только тогда, вы имеете право на эту собственность и устанавливать свои цены на энергоресурсы. Сейчас все это имущество, созданное народом Украины, должно принадлежать Государству Украина.
Дети и внуки коммунистическо-комсомольской номенклатуры «прихватизировали» достояние Страны.
В облсовете нам говорят, что уменьшат цены на газ на 30%. Ещё раз напоминаю, что мы требуем снизить цены на 70% - ровно на столько, на сколько подняли. Эти цены утвердить и оставить неизменными до тех пор, пока Страна не разберётся с этим свои имуществом (газо и электро сети).
Теперь о вертушках на входе в учреждения. В 2014 году люди снесли эти януковичные вертушки и вынесли чиновников в зелёнке и мусорных баках. Настойчиво предлагаем убрать вертушки и допускать народ в его здание, на сессии к своим слугам – депутатам, избранных народом, согласно Конституции главным носителем власти в Стране.
Напомню чиновникам, а это как все новые лица в облсовете, я их даже никого не знаю, напоминаю, что здания, где они сидят, имущество в этих зданиях, их служебные авто и оргтехника, отопление и электричество – все это принадлежит народу Украины и народ все это оплатил. Не пускать людей – является преступлением.
Горисполком. Люди пришли, расположились в своём актовом зале, в своём здании. Люди предложили депутатам и мэру выполнить Закон № 540 от 30.03.2020 и освободить бизнес от уплаты местных налогов на период карантина. Закон Украины № 540 от 30.03.2020 дает право органам местного самоуправления на период карантина в любой момент снижать местные налоги и сборы до 0. Нормами этого Закона уже воспользовались многие местные советы. Но только не Житомирский горсовет. Житомирские депутаты везут ФОПов в Киев на акцию протеста, хотя надо было всем идти в горсовет и требовать выполнения Закона № 540. Весь малый бизнес не работает, но единый налог - плати, за землю - плати, за недвижимость плати. Что собаку продать и заплатить, или обручальное кольцо занести в ломбард, или кредит взять в банке, заложить хату, для того, чтобы мэр и чиновники получали вовремя зарплату и премии. Кто-то отметил, что, если мы не будем платить налоги, чиновники и депутаты не будут работать. Очень хорошо, меньше украдут! Пусть вместе со всеми сидят дома в локдаун. Полиция, медики, учителя финансируются из Государственного бюджета. Вот кому надо повышать зарплаты.
Я хочу вернуть своим внукам свободу, мир и суверенитет. Мы все живём в ужасное время ограничений. Ограничения – это небольшая диктатура, но это путь к диктатуре большой.
Я хочу, чтобы чиновники, власти, извинились перед людьми. Потому, что эти чиновники довели до того, что людям нечем платить, что люди голодают, люди болеют и не могут приобрести лекарства, и обычная пневмония для многих – приговор. Молодёжь уезжает, потому что Конституция и Законы не выполняются. Вот за эти страшные злодеяния чиновники должны покаяться перед людьми, иначе, если они этого не сделают, наступит ответственность.
Награжденный Знаком Отличия города Житомира (высшей наградой нашего города) – Александр Коцюбко
То це ти до них звертаєшся, бо читати чи писати на "языке" окупанта в Україні не прийнято.
Чи може Сталін розмовляв і писав німецькою?