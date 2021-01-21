УПЦ МП хочет продать дворец Терещенко на Житомирщине – СМИ

Житомирская епархия УПЦ МП решила продать историческую достопримечательность - дворец Терещенко и земельный участок вокруг него. Речь идет о продаже недвижимого имущества - Свято-Рождества Христова Червоненского женского монастыря, на территории которого находится памятник архитектуры, сообщает «Духовний фронт України
».
Отмечается, что еще 20 лет назад - 20 сентября 2000 года, Житомирское епархиальное управление УПЦ МП и ОАО «Червонський цукровик» заключили соглашение о безвозмездной передаче в собственность епархии усадьбы бывших владельцев Червоененского сахарного завода - семьи Терещенко.
Впоследствии, во время заседания Священного синода РПЦ в Украине 22 января 2001 года было утверждено открытие в усадьбе женского монастыря.
Впрочем, в начале 2021 года появилась информация о том, что глава Житомирской епархии УПЦ МП митрополит Никодим (Горенко) проводит переговоры с бизнесменами о продаже указанного памятника архитектуры.
«В частности, московский митрополит обращался с просьбой отыскать покупателя на элитную недвижимость к народному депутату Украины Юрию Павленко (Оппозиционная платформа - за жизнь) и к одесскому бизнесмену Борису Кауфману»
, – отмечает «Духовний фронт України».
Жители поселка Червоное изрядно обеспокоены возможной продажей исторического памятника частным лицам, так дворец может легко превратиться из объекта исторического наследия в развлекательный комплекс.
Стоит напомнить, усадьба Терещенко - это дворец в пгт. Червоное Андрушевского района Житомирской области, построенный в неоготическом стиле по заказу польского шляхтича Адольфа Норберта Эразма Грохольского, который владел селом.
Грохольский умер в 1863 году, впоследствии новый владелец усадьбы Федор Артемьевич Терещенко немного перестроил дворец, а неподалеку свел собственный источник доходов - сахарный завод. Позже в нем Терещенко Федор Федорович расположил авиамастерскую. В собственности семьи Терещенко дворец находился до Октябрьского переворота 1917 года.
После переворота в здании находился приют для бездомных детей. Ближе к концу ХХ века дворец быстро обветшал и стал развалиной.