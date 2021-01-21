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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 21 » 12:25:18

УПЦ МП хочет продать дворец Терещенко на Житомирщине – СМИ

Сегодня, 12:37:12 1387 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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УПЦ МП хочет продать дворец Терещенко на Житомирщине – СМИ

 Житомирская епархия УПЦ МП решила продать историческую достопримечательность - дворец Терещенко и земельный участок вокруг него. Речь идет о продаже недвижимого имущества - Свято-Рождества Христова Червоненского женского монастыря, на территории которого находится памятник архитектуры, сообщает «Духовний фронт України».

Отмечается, что еще 20 лет назад - 20 сентября 2000 года, Житомирское епархиальное управление УПЦ МП и ОАО «Червонський цукровик» заключили соглашение о безвозмездной передаче в собственность епархии усадьбы бывших владельцев Червоененского сахарного завода - семьи Терещенко.

Впоследствии, во время заседания Священного синода РПЦ в Украине 22 января 2001 года было утверждено открытие в усадьбе женского монастыря.

Впрочем, в начале 2021 года появилась информация о том, что глава Житомирской епархии УПЦ МП митрополит Никодим (Горенко) проводит переговоры с бизнесменами о продаже указанного памятника архитектуры.

«В частности, московский митрополит обращался с просьбой отыскать покупателя на элитную недвижимость к народному депутату Украины Юрию Павленко (Оппозиционная платформа - за жизнь) и к одесскому бизнесмену Борису Кауфману», – отмечает «Духовний фронт України».

Жители поселка Червоное изрядно обеспокоены возможной продажей исторического памятника частным лицам, так дворец может легко превратиться из объекта исторического наследия в развлекательный комплекс.

Стоит напомнить, усадьба Терещенко - это дворец в пгт. Червоное Андрушевского района Житомирской области, построенный в неоготическом стиле по заказу польского шляхтича Адольфа Норберта Эразма Грохольского, который владел селом.

Грохольский умер в 1863 году, впоследствии новый владелец усадьбы Федор Артемьевич Терещенко немного перестроил дворец, а неподалеку свел собственный источник доходов - сахарный завод. Позже в нем Терещенко Федор Федорович расположил авиамастерскую. В собственности семьи Терещенко дворец находился до Октябрьского переворота 1917 года.

После переворота в здании находился приют для бездомных детей. Ближе к концу ХХ века дворец быстро обветшал и стал развалиной.
Тэги: дворец Терещенко, продажа, УПЦ
Комментариев: 3
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 13:40:29, Сегодня [Материал]
+5

^нецензурна лайка^
DomA
2 Владимир (DomA)   • 14:02:52, Сегодня [Материал]
+2

черговий притулок для ФСБшників
Pound
3 Life is life (Pound)   • 14:13:56, Сегодня [Материал]
+4

Отримали за дармо, а тепер хочуть продати, мда..
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