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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 27 » 16:18:25

Дворец Терещенко в Житомирской области попытаются вернуть в собственность громады

Сегодня, 16:18:25 564 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дворец Терещенко в Житомирской области попытаются вернуть в собственность громады

 В этом году неоготическому имению Грохольских-Терещенко, в поселке Червоное на Житомирщине, исполняется 170 лет. Из них почти полвека он находится в полуразрушенном состоянии.

Местные власти сейчас работают над тем, чтобы вернуть имение в собственность громады, передает "Суспільне".

Руководство ОТГ уверено, что когда имение перейдет в собственность громады, можно будет добиться того, чтобы оно стало культурным наследием Национального уровня.
 

"Это была бы хорошая перспектива его восстановить. Моя позиция, что оно обязательно должно перейти в собственность громады и должно быть отреставрированным. Сейчас уже реставрируем собственными силами входные ворота, которые сохранились с тех времен", - рассказала Неля Безноско, секретарь Червоненского поселкового совета.




В 2000 году дворец Грохольских-Терещенко сессией Червоненского поселкового совета передали в безвозмездное пользование монастырю Украинской православной церкви Московского патриархата. С тех пор во дворце действует женский монастырь. Что было сделано в дворце с тех пор и о видении восстановления дворца в Житомирской епархии журналистам комментировать отказались.

Секретарь поселкового совета отметила, что у монастыря нет возможности реставрировать дворец.


 

"Они очень скромно там проживают. Что-то они немного, конечно, поддерживают, чтобы его не разворовали, не разрушили дальше, но никто ничего не делает. В свое время еще при Советском Союзе имение неправильно передали на баланс сахарного завода, а не поселкового совета. Поэтому нужно еще с тех времен, с тех документов искать возможность его возвращения", - рассказывает чиновница.


Ранее сообщалось, что Житомирская епархия УПЦ МП решила продать историческую достопримечательность - дворец Терещенко и земельный участок вокруг него.


История дворца


Имение Терещенко - это дворец в пгт Червоное Андрушевского района Житомирской области, построенный в неоготическом стиле по заказу польского шляхтича Адольфа Норберта Эразма Грохольского, который владел селом.

Грохольский умер в 1863 году, впоследствии новый владелец усадьбы Федор Артемьевич Терещенко немного перестроил дворец, а неподалеку свел собственный источник доходов - сахарный завод. Позже в нем Терещенко Федор Федорович расположил авиамастерскую. В собственности семьи Терещенко дворец находился до Октябрьского переворота 1917 года.

После переворота в здании находился приют для бездомных детей.

Во время оккупации в здании была нацистская комендатура. Затем до 1990-х во дворце было размещено ПТУ. Ближе к концу ХХ века дворец быстро обветшал и стал развалиной.
 














Фото: Суспільне
Тэги: Житомирщина, УПЦ, громада, дворец Терещенко
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Комментариев: 1
Читатель
1 Дмитрий (Читатель)   • 20:55:06, Сегодня [Материал]

Надо искать мецената среди разбогатевших земляков из Житомирской области. Жаль, если такое красивое здание, устоявшее после десятилетий пренебрежения властей, будет полностью разрушено
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