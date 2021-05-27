Дворец Терещенко в Житомирской области попытаются вернуть в собственность громады

"Это была бы хорошая перспектива его восстановить. Моя позиция, что оно обязательно должно перейти в собственность громады и должно быть отреставрированным. Сейчас уже реставрируем собственными силами входные ворота, которые сохранились с тех времен", - рассказала Неля Безноско, секретарь Червоненского поселкового совета.

"Они очень скромно там проживают. Что-то они немного, конечно, поддерживают, чтобы его не разворовали, не разрушили дальше, но никто ничего не делает. В свое время еще при Советском Союзе имение неправильно передали на баланс сахарного завода, а не поселкового совета. Поэтому нужно еще с тех времен, с тех документов искать возможность его возвращения", - рассказывает чиновница.