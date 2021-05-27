Дворец Терещенко в Житомирской области попытаются вернуть в собственность громады

В этом году неоготическому имению Грохольских-Терещенко, в поселке Червоное на Житомирщине, исполняется 170 лет. Из них почти полвека он находится в полуразрушенном состоянии.
Местные власти сейчас работают над тем, чтобы вернуть имение в собственность громады, передает "Суспільне
".
Руководство ОТГ уверено, что когда имение перейдет в собственность громады, можно будет добиться того, чтобы оно стало культурным наследием Национального уровня.
"Это была бы хорошая перспектива его восстановить. Моя позиция, что оно обязательно должно перейти в собственность громады и должно быть отреставрированным. Сейчас уже реставрируем собственными силами входные ворота, которые сохранились с тех времен", - рассказала Неля Безноско, секретарь Червоненского поселкового совета.
В 2000 году дворец Грохольских-Терещенко сессией Червоненского поселкового совета передали в безвозмездное пользование монастырю Украинской православной церкви Московского патриархата. С тех пор во дворце действует женский монастырь. Что было сделано в дворце с тех пор и о видении восстановления дворца в Житомирской епархии журналистам комментировать отказались.
Секретарь поселкового совета отметила, что у монастыря нет возможности реставрировать дворец.
"Они очень скромно там проживают. Что-то они немного, конечно, поддерживают, чтобы его не разворовали, не разрушили дальше, но никто ничего не делает. В свое время еще при Советском Союзе имение неправильно передали на баланс сахарного завода, а не поселкового совета. Поэтому нужно еще с тех времен, с тех документов искать возможность его возвращения", - рассказывает чиновница.
Ранее сообщалось, что Житомирская епархия УПЦ МП решила продать историческую достопримечательность
- дворец Терещенко и земельный участок вокруг него.
История дворца
Имение Терещенко - это дворец в пгт Червоное Андрушевского района Житомирской области, построенный в неоготическом стиле по заказу польского шляхтича Адольфа Норберта Эразма Грохольского, который владел селом.
Грохольский умер в 1863 году, впоследствии новый владелец усадьбы Федор Артемьевич Терещенко немного перестроил дворец, а неподалеку свел собственный источник доходов - сахарный завод. Позже в нем Терещенко Федор Федорович расположил авиамастерскую. В собственности семьи Терещенко дворец находился до Октябрьского переворота 1917 года.
После переворота в здании находился приют для бездомных детей.
Во время оккупации в здании была нацистская комендатура. Затем до 1990-х во дворце было размещено ПТУ. Ближе к концу ХХ века дворец быстро обветшал и стал развалиной.
Фото: Суспільне