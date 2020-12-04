В селе на Житомирщине открыли новую амбулаторию: на строительство потратили 9 миллионов. ФОТО

В селе Водотыи Брусиловской территориальной громады открыли новую амбулаторию семейной медицины. Новая амбулатория способна обслуживать более 2600 жителей села и близлежащих населенных пунктов ОТГ.
Об этом сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко
на своей странице в соцсети.
"Все строительные работы по объекту завершены, включая внутреннюю и внешнюю отделку, обустройство инженерных сетей и благоустройство территории. Амбулатория оснащена удобной мебелью и медицинским оборудованием нового поколения", - отметил Бунечко.
Медицинское учреждение включает в себя 2 кабинета врача, кабинет прививок, процедурных, перевязочных, смотровую, комнаты для персонала, зоны ожидания, комнату здоровья, детский уголок и ряд других помещений. Кроме того, обустроено рекреационную зону и парко-места для посетителей.
За государственные средства для медицинских работников приобретен служебный автомобиль Renault Duster, обеспеченный комплектом телемедицинского оборудования.
Общая сметная стоимость амбулатории составляет 9 млн гривен, из них 10% - софинансирование из местного бюджета. В 2020 году аналогичные медучреждения были открыты в Дубровке, Подлубах, Белиловке, Квитневом и Высоком.