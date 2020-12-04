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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 4 » 14:31:57

В селе на Житомирщине открыли новую амбулаторию: на строительство потратили 9 миллионов. ФОТО

Сегодня, 14:43:57 886 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В селе на Житомирщине открыли новую амбулаторию: на строительство потратили 9 миллионов. ФОТО

 В селе Водотыи Брусиловской территориальной громады открыли новую амбулаторию семейной медицины. Новая амбулатория способна обслуживать более 2600 жителей села и близлежащих населенных пунктов ОТГ.

Об этом сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко на своей странице в соцсети.
 

"Все строительные работы по объекту завершены, включая внутреннюю и внешнюю отделку, обустройство инженерных сетей и благоустройство территории. Амбулатория оснащена удобной мебелью и медицинским оборудованием нового поколения", - отметил Бунечко.


Медицинское учреждение включает в себя 2 кабинета врача, кабинет прививок, процедурных, перевязочных, смотровую, комнаты для персонала, зоны ожидания, комнату здоровья, детский уголок и ряд других помещений. Кроме того, обустроено рекреационную зону и парко-места для посетителей.

За государственные средства для медицинских работников приобретен служебный автомобиль Renault Duster, обеспеченный комплектом телемедицинского оборудования.

Общая сметная стоимость амбулатории составляет 9 млн гривен, из них 10% - софинансирование из местного бюджета. В 2020 году аналогичные медучреждения были открыты в Дубровке, Подлубах, Белиловке, Квитневом и Высоком.













Тэги: Житомирщина, медицина, Амбулатория, громада
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:50:53, Сегодня [Материал]
+1

400 тысяч долларов за сарай. Да ещё и голые стены. Заходите я вам басни расскажу
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 14:59:14, Сегодня [Материал]
0

а где персонал?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:24:42, Сегодня [Материал]
0

Вот стоит слева.
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