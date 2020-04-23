Львовский мусор снова путешествует по Житомирщине - 22 апреля свалку отходов обнаружили на территории села Кропивня Хорошевского района.
Как сообщается на сайте Новоборовской громады
, на землях сельскохозяйственного назначения неизвестные сбросили около 100 тонн мусора.
"Неприятный "Пасхальный сюрприз" получила Новоборовская громада из города Льва ... Ориентировочно 100 тонн, обнаружили на территории села Кропивня, Хорошевского района, Житомирской области на межполевой дороге, которая относится к землям сельскохозяйственного назначения. Можно только представить, какой вред этот хлам нанесет окружающей среде, оценку сделает экологическая инспекция"
, - информирует ОТГ.
Среди отходов есть множество чеков, квитанций, которые указывают на место происхождения этого мусора.
«Пасхальный сюрприз»: 100 тонн львовского мусора сбросили под селом на Житомирщине. ФОТО
А может, житомиряне, скинемся и вернём это говно на родину, Садовому?
"Кирпич просто так никому на голову не падает". Если завезли, значит договорились. Значит мудаки не те, кто привез, а те, кто разрешил.
З.Ы. чтобы комментарий просто так не пропадал:
ПРАВДА!!! 100 метров от Михайловской!!!
вам, что жалко. там всё равно никто не ездит
лучше посмотрите, какую временную министерку освиты гарную назначили....
А стадо? Ну что стадо... "повоняют и перестанут".