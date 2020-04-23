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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 23 » 17:32:07

«Пасхальный сюрприз»: 100 тонн львовского мусора сбросили под селом на Житомирщине. ФОТО

Вчера, 17:32:07 2002 16 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Пасхальный сюрприз»: 100 тонн львовского мусора сбросили под селом на Житомирщине. ФОТО

 Львовский мусор снова путешествует по Житомирщине - 22 апреля свалку отходов обнаружили на территории села Кропивня Хорошевского района.

Как сообщается на сайте Новоборовской громады, на землях сельскохозяйственного назначения неизвестные сбросили около 100 тонн мусора.

"Неприятный "Пасхальный сюрприз" получила Новоборовская громада из города Льва ... Ориентировочно 100 тонн, обнаружили на территории села Кропивня, Хорошевского района, Житомирской области на межполевой дороге, которая относится к землям сельскохозяйственного назначения. Можно только представить, какой вред этот хлам нанесет окружающей среде, оценку сделает экологическая инспекция", - информирует ОТГ.

Среди отходов есть множество чеков, квитанций, которые указывают на место происхождения этого мусора.










 
Тэги: Житомирщина, мусор, громада, Львов, село
Комментариев: 14
Mykhailo
1 Михаил (Mykhailo)   • 17:38:39, Вчера [Материал]
+11

Как они достали...
А может, житомиряне, скинемся и вернём это говно на родину, Садовому?
Стихийный_рынок
3 недомэрия (Стихийный_рынок)   • 18:28:08, Вчера [Материал]
+13

Это в Житомир можно "незаметно" скинуть 100 тонн. Обратно не прокатит.
"Кирпич просто так никому на голову не падает". Если завезли, значит договорились. Значит мудаки не те, кто привез, а те, кто разрешил.

З.Ы. чтобы комментарий просто так не пропадал:
ПРАВДА!!! 100 метров от Михайловской!!!
Dimm
7 Димм (Dimm)   • 21:06:09, Вчера [Материал]
+5

Здесь уже пора всем собраться и Садовому "мзды" дать
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:38:40, Вчера [Материал]
+3

Украина во всей красе. Дерьмо, грязь, бардак и стихийные рынки-ЕСТЕСТВЕННАЯ среда обитания укробиомассы.
Provocateur
12 Agent Provocateur (Provocateur)   • 23:42:36, Вчера [Материал]
0

Ти про воду забув. Єслі в кранє нєт води...
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 19:07:51, Вчера [Материал]
+7

В лучших традициях мовных выродкив
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 19:52:32, Вчера [Материал]
+3

А может всей Украине пора уже вернуть западенским выродкам ВЕСЬ ИХ МУСОР? Не только тот, что они сбрасывают в наших лесах и на дорогах, но и тот, котрым они заср...али украинцам мозги? Титульная нация - Б...дь!!! Вся их "титульность" в том и состоит, чтобы заполнять все вокруг своим дерьмом!!!
Provocateur
11 Agent Provocateur (Provocateur)   • 23:39:48, Вчера [Материал]
0

Можна подумати, в тебе є, що засир@ти. XD Там давно все намертво забито ватою.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 20:08:40, Вчера [Материал]
-5

да ладно
вам, что жалко. там всё равно никто не ездит

лучше посмотрите, какую временную министерку освиты гарную назначили....
Crespito
8 Hernan (Crespito)   • 21:27:35, Вчера [Материал]
+2

Пидарасня западенская, только бандэры такое могут, из подтишка, насрать своим же
MAS-ter
9 Mast (MAS-ter)   • 22:48:32, Вчера [Материал]
+4

Так много квитанций, чеков и прочих свежих улик. Найти машины, которые привезли, по камерам на трассе не составит труда. Но полиция бездействует. Значит будет самосуд. Когда нибудь кто-то оторвется на дальнобое с львовскими номерами на камеру. И станет не бандитом, а героем.
Antisvinomir1
10 Johnny (Antisvinomir1)   • 23:16:10, Вчера [Материал]
-1

НИЧЕГО не будет! Послемайданная недополиция ни на что не способна.
А стадо? Ну что стадо... "повоняют и перестанут".
Provocateur
13 Agent Provocateur (Provocateur)   • 23:54:18, Вчера [Материал]
-1

Це ж треба, як ущємльонно-пріщємльонна ватка в коментах возбудилась. Є один дієвий спосіб вилікуватися від нав'язливої фобії бандерівців - ЗВАЛИТИ К ХЄРАМ ДО БРАТУШЕК!
Antisvinomir1
14 Johnny (Antisvinomir1)   • 00:18:14, Сегодня [Материал]
0

Ну Крым и часть Донбасса уже свалили от ублюдков типа тебя;) И никогда обратно не вернутся. Когда выгонять остальных начнешь к братушкам, чмырек ты заэкранный? Ты думаешь, что победишь Путина и Расею карикатурой на герб Расеи? Так даже не надейся.
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