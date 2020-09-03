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Горы львовского мусора снова нашли в Житомирской области. ФОТО

Сегодня, 08:06:38 109 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горы львовского мусора снова нашли в Житомирской области. ФОТО

 В Емильчинском районе Житомирской области на территории государственного предприятия и свалки незаконно выгрузили ориентировочно 6 грузовиков со львовским мусором.

Об этом сообщил председатель Емильчинской райгосадминистрации Вячеслав Авраменко, передает "Суспільне".
 

"Мусор обнаружили на территории государственного предприятия "Рыхальское". Там выгрузили примерно 4 грузовика мусора. В этом мусоре обнаружили квитанции, в которых четко было написано "город Львов". Также мусор без разрешительных документов нашли на свалке в селе Сербо-Слободка - там выгрузили где-то 2 автомобиля", - рассказал Вячеслав Авраменко.


Полиция выставила круглосуточное патрулирование на трассе Васьковичи-Шепетовка и открыла уголовное производство, чтобы узнать, как мусор попал в Емильчинский район.

Как сообщал "Журнал Житомира", летом грузовики со львовским мусором задерживали в Коростенском и Житомирском районах.







ФОТО: Емильчинская РГА
Тэги: мусор, Львов, Житомирщина
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