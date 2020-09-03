Горы львовского мусора снова нашли в Житомирской области. ФОТО

В Емильчинском районе Житомирской области на территории государственного предприятия и свалки незаконно выгрузили ориентировочно 6 грузовиков со львовским мусором.
Об этом сообщил председатель Емильчинской райгосадминистрации Вячеслав Авраменко, передает "Суспільне
".
"Мусор обнаружили на территории государственного предприятия "Рыхальское". Там выгрузили примерно 4 грузовика мусора. В этом мусоре обнаружили квитанции, в которых четко было написано "город Львов". Также мусор без разрешительных документов нашли на свалке в селе Сербо-Слободка - там выгрузили где-то 2 автомобиля", - рассказал Вячеслав Авраменко.
Полиция выставила круглосуточное патрулирование на трассе Васьковичи-Шепетовка и открыла уголовное производство, чтобы узнать, как мусор попал в Емильчинский район.
Как сообщал "Журнал Житомира
", летом грузовики со львовским мусором задерживали в Коростенском
и Житомирском
районах.
ФОТО: Емильчинская РГА