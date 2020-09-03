Горы львовского мусора снова нашли в Житомирской области. ФОТО

"Мусор обнаружили на территории государственного предприятия "Рыхальское". Там выгрузили примерно 4 грузовика мусора. В этом мусоре обнаружили квитанции, в которых четко было написано "город Львов". Также мусор без разрешительных документов нашли на свалке в селе Сербо-Слободка - там выгрузили где-то 2 автомобиля", - рассказал Вячеслав Авраменко.