Львов прислал грузовики, чтобы забрать из Житомирской области свой мусор

"Во Львовском городском совете мне сообщили, что они не принимали решения, чтобы этот хлам повезти на Житомирщину. Они заключили соглашение, как пояснил заместитель Львовского городского головы, с перевозчиком, а перевозчик не выполнил обязательств. И таким образом этот мусор оказался здесь у нас", - сказал Григорий Рудюк.