Львов прислал грузовики, чтобы забрать из Житомирской области свой мусор

Львовский городской совет прислал грузовики, чтобы вывезти мусор, который на Пасхальные праздники сбросили возле села Кропивня Житомирской области.
Об этом рассказал председатель Новоборовской ОТГ Григорий Рудюк, передает "Суспільне Житомир
".
"Во Львовском городском совете мне сообщили, что они не принимали решения, чтобы этот хлам повезти на Житомирщину. Они заключили соглашение, как пояснил заместитель Львовского городского головы, с перевозчиком, а перевозчик не выполнил обязательств. И таким образом этот мусор оказался здесь у нас", - сказал Григорий Рудюк.
К очистке территории присоединились работники местного жилищно-коммунального предприятия и неравнодушные жители громады.
Напомним, на Житомирщине сбросили около 100 тонн мусора
. Среди отходов нашли множество чеков, квитанций, которые указывали на то, что мусор привезли со Львова.
Остальные кучи мусора - валяются по украинским лесам...
"Український П'ємонт" (с)