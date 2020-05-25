Разоблачена мусорная «схема»: на Житомирщину под покровом ночи свозили львовские отходы

"В течение 2019 года из бюджета на возмещение дополнительных расходов на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов было выделено 300 миллионов гривен, а в текущем году перевозчикам было перечислено более 70 миллионов гривен. Однако, как было установлено правоохранителями, злоумышленники использовали совсем другие каналы захоронения мусора, а в официальные документы, на основании которых получали средства из местного бюджета, вносили заведомо недостоверные сведения о местах его утилизации", - говорится в сообщении.