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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 25 » 13:58:22

Разоблачена мусорная «схема»: на Житомирщину под покровом ночи свозили львовские отходы

Сегодня, 14:26:15 4881 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Разоблачена мусорная «схема»: на Житомирщину под покровом ночи свозили львовские отходы

 Львовский городской совет заключил договор с коммерческими структурами на сбор и вывоз мусора из города на официальные свалки Киевской области. Однако, выяснилось, что мусор вывозят на сельскохозяйственные земли, в частности на Житомирщину.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
 

"В течение 2019 года из бюджета на возмещение дополнительных расходов на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов было выделено 300 миллионов гривен, а в текущем году перевозчикам было перечислено более 70 миллионов гривен. Однако, как было установлено правоохранителями, злоумышленники использовали совсем другие каналы захоронения мусора, а в официальные документы, на основании которых получали средства из местного бюджета, вносили заведомо недостоверные сведения о местах его утилизации", - говорится в сообщении.


Следователи и оперативники собрали материалы, которыми подтверждается факты вывоза и захоронения части мусора на землях сельскохозяйственного назначения в 5 километрах от города Жидачев Львовской области и в город Коростень Житомирской области.



Чтобы скрыть незаконную деятельность, бытовые отходы вывозили ночью, а за несколько метров до конечного пункта грузовики двигались с выключенными фарами.

По информации прокурора Львовщины Ирины Диденко, ночью 21 мая разоблачено 17 таких грузовиков.

Сейчас проводятся санкционированные обыски у перевозчиков, фирмах, предоставляющих услуги по вывозу и утилизации, а также во Львовском горсовете.

Как сообщал "ЖЖ", на Житомирщине сбросили около 100 тонн мусора. Среди отходов нашли множество чеков, квитанций, которые указывали на то, что мусор привезли со Львова.
Тэги: Житомирщина, мусор, Львов
Комментариев: 3
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 15:24:23, Сегодня [Материал]
+5

а толку что "разоблачили" ? за такое надо срок давать+ машины конфисковывать... тогда будет смысл, а так заплатят штраф 500 грн... а они дальше будут такое же делать.
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 15:57:07, Сегодня [Материал]
+3

1)"у нас свалка сгорела, выделите нам денег на перевозку !"
2)выкинуть в лесу
3)Profit!
Да с такой прибыльностью, они и за 100 лет новую свалку не сделают, не говоря о заводе. Ещё и другие области перенимут схему, позакрывают свои мусорки. Платит же всё равно "пересичный".

Только тюремные сроки, показательно и много. Тогда рядовые исполнители будут бояться в этом участвовать.
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 17:24:42, Сегодня [Материал]
+2

Львовские свиньи.
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