Разоблачена мусорная «схема»: на Житомирщину под покровом ночи свозили львовские отходы

Львовский городской совет заключил договор с коммерческими структурами на сбор и вывоз мусора из города на официальные свалки Киевской области. Однако, выяснилось, что мусор вывозят на сельскохозяйственные земли, в частности на Житомирщину.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины
.
"В течение 2019 года из бюджета на возмещение дополнительных расходов на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов было выделено 300 миллионов гривен, а в текущем году перевозчикам было перечислено более 70 миллионов гривен. Однако, как было установлено правоохранителями, злоумышленники использовали совсем другие каналы захоронения мусора, а в официальные документы, на основании которых получали средства из местного бюджета, вносили заведомо недостоверные сведения о местах его утилизации", - говорится в сообщении.
Следователи и оперативники собрали материалы, которыми подтверждается факты вывоза и захоронения части мусора на землях сельскохозяйственного назначения в 5 километрах от города Жидачев Львовской области и в город Коростень Житомирской области.
Чтобы скрыть незаконную деятельность, бытовые отходы вывозили ночью, а за несколько метров до конечного пункта грузовики двигались с выключенными фарами.
По информации прокурора Львовщины Ирины Диденко, ночью 21 мая разоблачено 17 таких грузовиков.
Сейчас проводятся санкционированные обыски у перевозчиков, фирмах, предоставляющих услуги по вывозу и утилизации, а также во Львовском горсовете.
Как сообщал "ЖЖ
", на Житомирщине сбросили около 100 тонн мусора
. Среди отходов нашли множество чеков, квитанций, которые указывали на то, что мусор привезли со Львова.
2)выкинуть в лесу
3)Profit!
Да с такой прибыльностью, они и за 100 лет новую свалку не сделают, не говоря о заводе. Ещё и другие области перенимут схему, позакрывают свои мусорки. Платит же всё равно "пересичный".
Только тюремные сроки, показательно и много. Тогда рядовые исполнители будут бояться в этом участвовать.