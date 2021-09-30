Украли миллион на строительстве амбулатории: на Житомирщине будут судить чиновника и подрядчиков

"В конце 2018 года одним из департаментов облгосадминистрации был заключен договор с частным предприятием на строительство амбулатории на 1-2 врачей с жильем в с. Новые Воробьи бывшего Малинского района. Для осуществления надзора за соблюдением специального Порядка строительства департамент облгосадминистрации заключил соответствующий договор с инженером по техническому надзору", - объясняют в полиции Житомирщины.