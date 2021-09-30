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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 30 » 11:27:34

Украли миллион на строительстве амбулатории: на Житомирщине будут судить чиновника и подрядчиков

Сегодня, 11:27:34 501 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украли миллион на строительстве амбулатории: на Житомирщине будут судить чиновника и подрядчиков

 В Житомирской области будут судить руководителя предприятия, инженера по техническому надзору и бывшего директора одного из департаментов облгосадминистрации. Правоохранители инкриминируют мужчинам хищение средств при строительстве амбулатории.
 

"В конце 2018 года одним из департаментов облгосадминистрации был заключен договор с частным предприятием на строительство амбулатории на 1-2 врачей с жильем в с. Новые Воробьи бывшего Малинского района. Для осуществления надзора за соблюдением специального Порядка строительства департамент облгосадминистрации заключил соответствующий договор с инженером по техническому надзору", - объясняют в полиции Житомирщины.


Однако, как установлено в ходе предварительного расследования, в дальнейшем руководитель предприятия, договорившись с указанным лицом, внесли заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ в соответствующие официальные документы.

"На основании актов принятия выполненных строительных работ, справок о стоимости работ и расходов предприятию в целом было перечислено более 4,3 млн гривен. При этом фактическая стоимость выполненных работ и затрат, согласно проведенных экспертных исследований, составляет чуть более 3,3 млн гривен", - добавили правоохранители.

Таким образом из государственного бюджета похищено около миллиона гривен. Дело будет рассматривать Богунский районный суд. Житомира.
Тэги: Житомирщина, Амбулатория, строительство
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Комментариев: 2
Читатель
1 Дмитрий (Читатель)   • 12:14:17, Сегодня [Материал]

Раньше приписки делались, чтобы было из чего набрать на з/ту рабочим. А сейчас просто воруют. Да еще и на строительстве скромного медпункта. Мерзавцы.
melan
2 melan (melan)   • 17:10:58, Сегодня [Материал]

интересен финал истории. каким будет постановление суда.
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