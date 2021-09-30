Украли миллион на строительстве амбулатории: на Житомирщине будут судить чиновника и подрядчиков

В Житомирской области будут судить руководителя предприятия, инженера по техническому надзору и бывшего директора одного из департаментов облгосадминистрации. Правоохранители инкриминируют мужчинам хищение средств при строительстве амбулатории.
"В конце 2018 года одним из департаментов облгосадминистрации был заключен договор с частным предприятием на строительство амбулатории на 1-2 врачей с жильем в с. Новые Воробьи бывшего Малинского района. Для осуществления надзора за соблюдением специального Порядка строительства департамент облгосадминистрации заключил соответствующий договор с инженером по техническому надзору", - объясняют в полиции Житомирщины.
Однако, как установлено в ходе предварительного расследования, в дальнейшем руководитель предприятия, договорившись с указанным лицом, внесли заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ в соответствующие официальные документы.
"На основании актов принятия выполненных строительных работ, справок о стоимости работ и расходов предприятию в целом было перечислено более 4,3 млн гривен. При этом фактическая стоимость выполненных работ и затрат, согласно проведенных экспертных исследований, составляет чуть более 3,3 млн гривен"
, - добавили правоохранители.
Таким образом из государственного бюджета похищено около миллиона гривен. Дело будет рассматривать Богунский районный суд. Житомира.