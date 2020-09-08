В Житомирской области на строительстве амбулатории разворовали 1 млн гривен – СБУ

"По предварительным данным следствия, в 2018 году Департамент регионального развития Житомирской ОГА объявил ряд тендеров на строительство 22 сельских амбулаторий с жильем для врачей в разных районах региона. Победителем в торгах на строительство 9 из них стало частное строительное предприятие из Житомира. Сотрудники СБ Украины осуществили проверку одного из незавершенных объектов в селе Радомышльского района. На его строительство из бюджетов различных уровней запланировано выделить 6,7 миллиона гривен, почти 4,6 из них уже перечислено подрядчику. Правоохранители зафиксировали несоответствие объемов выполненных подрядных работ, отраженных коммерсантом в актах, с реально выполненными", - сообщает пресс-группа УСБ Украины в Житомирской области.