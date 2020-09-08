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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 8 » 14:06:09

В Житомирской области на строительстве амбулатории разворовали 1 млн гривен – СБУ

Вчера, 14:31:09 1570 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на строительстве амбулатории разворовали 1 млн гривен – СБУ

 В Житомирской области на строительстве сельской амбулатории первичной медико-санитарной помощи Служба безопасности Украины задокументировала хищение средств местного бюджета.

Речь идет об одной из амбулаторий в Радомышльском районе.
 

"По предварительным данным следствия, в 2018 году Департамент регионального развития Житомирской ОГА объявил ряд тендеров на строительство 22 сельских амбулаторий с жильем для врачей в разных районах региона. Победителем в торгах на строительство 9 из них стало частное строительное предприятие из Житомира. Сотрудники СБ Украины осуществили проверку одного из незавершенных объектов в селе Радомышльского района. На его строительство из бюджетов различных уровней запланировано выделить 6,7 миллиона гривен, почти 4,6 из них уже перечислено подрядчику. Правоохранители зафиксировали несоответствие объемов выполненных подрядных работ, отраженных коммерсантом в актах, с реально выполненными", - сообщает пресс-группа УСБ Украины в Житомирской области.


По информации СБУ, в перечень подрядчик внес "выполненные" работы, которые вообще не выполнялись. Также было обнаружено сознательное завышение количества использованных строительных материалов.



Кроме того, оперативники спецслужбы задокументировали технологические нарушения при осуществлении строительных работ, которые могут повлиять на продолжительность и безопасность эксплуатации объекта. Общая растрата составляет около 1 млн грн.
 

"Назначенная в пределах досудебного расследования строительно-техническая экспертиза подтвердила, что при строительстве только этой амбулатории действия подрядчика привели к растрате почти 1 миллиона бюджетных средств", - отмечает Служба безопасности Украины.


Руководителю строительного частного предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Сейчас на Житомирщине продолжаются строительно-технические экспертизы на всех объектах строительства сельских центров оказания первичной медико-санитарной помощи.

ФОТО: СБУ
Тэги: СБУ, строительство, Амбулатория, Житомирская область
Комментариев: 1
DomA
1 Владимир (DomA)   • 14:47:24, Вчера [Материал]
+3

І знову жодного слова про відповідальних осіб! Перед виборами створюють видимість роботи, а після отримають свою котлету. В СБУ також "люди" сидять і хочуть їсти не менше любого чинуши!
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