На строительстве амбулатории в Житомирском районе украли 1,3 млн гривен

Служба безопасности Украины выявила кражу средств местного и государственного бюджетов, выделенных на строительство сельской амбулатории в Житомирском районе.
"По данным следствия, в 2018 году Департамент регионального развития Житомирской ОГА объявил ряд тендеров на строительство 22 сельских амбулаторий с жильем для врачей в разных районах региона. Победителем в торгах на строительство 9 из них стало частное строительное предприятие из Житомира. Сотрудники спецслужбы осуществили проверку незавершенного объекта в селе Житомирского района. На его строительство из бюджетов разных уровней запланировано выделить 6,2 миллиона гривен, 3,7 из них уже перечислены подрядчику"
, - информирует пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.
Правоохранители зафиксировали несоответствие объемов выполненных подрядных работ, отраженных в актах, с реально выполненными.
"В перечень подрядчик внес "выполненные" работы, которые вообще не выполнялись. Также было обнаружено сознательное завышение количества использованных строительных материалов", - информирует СБУ.
Строительно-техническая экспертиза установила, что такие действия привели к растрате 1,3 миллиона бюджетных средств.
Бывшему руководителю департамента Житомирской облгосадминистрации, в обязанности которого входил контроль за качеством и объемами выполненных подрядных работ, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Руководителю строительного частного предприятия и инженеру по техническому надзору сообщено о подозрении в совершении преступления по:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.