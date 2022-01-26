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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 26 » 08:47:52

На строительстве амбулатории в Житомирском районе украли 1,3 млн гривен

Сегодня, 08:47:52 382 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На строительстве амбулатории в Житомирском районе украли 1,3 млн гривен

 Служба безопасности Украины выявила кражу средств местного и государственного бюджетов, выделенных на строительство сельской амбулатории в Житомирском районе.

"По данным следствия, в 2018 году Департамент регионального развития Житомирской ОГА объявил ряд тендеров на строительство 22 сельских амбулаторий с жильем для врачей в разных районах региона. Победителем в торгах на строительство 9 из них стало частное строительное предприятие из Житомира. Сотрудники спецслужбы осуществили проверку незавершенного объекта в селе Житомирского района. На его строительство из бюджетов разных уровней запланировано выделить 6,2 миллиона гривен, 3,7 из них уже перечислены подрядчику", - информирует пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.

Правоохранители зафиксировали несоответствие объемов выполненных подрядных работ, отраженных в актах, с реально выполненными. 
 

"В перечень подрядчик внес "выполненные" работы, которые вообще не выполнялись. Также было обнаружено сознательное завышение количества использованных строительных материалов", - информирует СБУ.


Строительно-техническая экспертиза установила, что такие действия привели к растрате 1,3 миллиона бюджетных средств.

Бывшему руководителю департамента Житомирской облгосадминистрации, в обязанности которого входил контроль за качеством и объемами выполненных подрядных работ, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. 

Руководителю строительного частного предприятия и инженеру по техническому надзору сообщено о подозрении в совершении преступления по:
 
  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. 
Тэги: Амбулатория, СБУ, строительство
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 12:24:53, Сегодня [Материал]

когда же будет новость- казнокрады были повешены??? Думаю что народ таким новостям будет аплодировать. Хотя придет время и народ сам будет их вешать. Думайте продажные чинуши.
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