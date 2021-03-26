При строительстве амбулатории на Житомирщине выявили хищение 1,6 млн грн

В Житомирской области при сооружении амбулатории семейной медицины подрядчику переплатили 1,6 млн грн бюджетных средств. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила Житомирская областная прокуратура.
"Установлено, что при строительстве амбулатории с жильем для врачей в с. Ирша Радомышльского района фирма-подрядчик в составленных актах о выполненных работах значительно завысила сведения об их размерах, в целом на 1,6 млн грн, которые в дальнейшем были перечислены из бюджета"
, - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, к совершению преступления причастны директор подрядной организации, инженер технического надзора и бывший директор департамента Житомирской облгосадминистрации.
"Сейчас всем трем лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений. В частности, директору департамента по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), директору подрядной организации - по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины и инженеру технического надзора - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины (соучастие в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах и служебный подлог)", - отметили в ведомстве.
Стоит добавить, что этот же подрядчик подозревается в хищении почти миллиона гривен
при строительстве еще одной амбулатории в Радомышльском районе.