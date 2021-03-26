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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 26 » 09:48:52

При строительстве амбулатории на Житомирщине выявили хищение 1,6 млн грн

Сегодня, 10:02:52 183 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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При строительстве амбулатории на Житомирщине выявили хищение 1,6 млн грн

 В Житомирской области при сооружении амбулатории семейной медицины подрядчику переплатили 1,6 млн грн бюджетных средств. Об этом "Журналу Житомира" сообщила Житомирская областная прокуратура.

"Установлено, что при строительстве амбулатории с жильем для врачей в с. Ирша Радомышльского района фирма-подрядчик в составленных актах о выполненных работах значительно завысила сведения об их размерах, в целом на 1,6 млн грн, которые в дальнейшем были перечислены из бюджета", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, к совершению преступления причастны директор подрядной организации, инженер технического надзора и бывший директор департамента Житомирской облгосадминистрации.
 

"Сейчас всем трем лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений. В частности, директору департамента по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), директору подрядной организации - по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины и инженеру технического надзора - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины (соучастие в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах и служебный подлог)", - отметили в ведомстве.


Стоит добавить, что этот же подрядчик подозревается в хищении почти миллиона гривен при строительстве еще одной амбулатории в Радомышльском районе.
Тэги: Амбулатория, строительство, хищение, Житомирщина
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Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 10:26:53, Сегодня [Материал]

ахаха))) подрядчику в этой ситуации конечно хуже всего...ему дали заказ за откат, он получил бабки и уже занёс их чинуше который поспособствовал получению заказа... чинуша получит служебную халатность и штраф.. а вот подрядчика будут елозить и елозить))
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