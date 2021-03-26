При строительстве амбулатории на Житомирщине выявили хищение 1,6 млн грн

"Сейчас всем трем лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений. В частности, директору департамента по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), директору подрядной организации - по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины и инженеру технического надзора - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины (соучастие в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах и служебный подлог)", - отметили в ведомстве.