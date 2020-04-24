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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 24 » 08:57:07

Во время ремонта гимназии на Житомирщине разокрали более 300 тыс. грн

Сегодня, 08:58:07 2001 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Во время ремонта гимназии на Житомирщине разокрали более 300 тыс. грн

 В Житомирской области директора частного предприятия, которое занималось ремонтом гимназии, подозревают в хищении бюджетных средств на сумму более 300 тыс. грн. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в прокуратуре области.
 

"По данным следствия, директор предприятия, выполняя работы по утеплению фасада гимназии в соответствии с договором подряда, заключенного с отделом образования одной из райгосадминистраций, завысил их стоимость на сумму свыше 317 тыс. грн. В частности, внес в официальные документы о выполнении работ заведомо недостоверные сведения об использовании дополнительных материалов, хотя на самом деле такие материалы не использовались", - информирует ведомство.


В дальнейшем, на основании ложных документов, из государственного бюджета предпринимателю безосновательно перечислили 317 тыс. грн.

"Указанные обстоятельства полностью подтверждены надлежащими и достаточными доказательствами в совокупности, собранными в ходе досудебного расследования уголовного производства", - добавляют в прокуратуре Житомирской области.

23 апреля директору частного предприятия сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, а также в служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Тэги: хищение, Ремонт, предприниматель, Житомирщина
Комментариев: 3
Pound
1 Life is life (Pound)   • 09:07:41, Сегодня [Материал]
+2

Хоча б раз буде новина, відремонтували (будь що) і не вкрали нічого?
melan
2 melan (melan)   • 09:20:06, Сегодня [Материал]
+1

естественно он делился с кем то из чиновников по сему такие дела до суда не доходят, потому что может потянуть паровозом кого то из чинуш.
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 10:20:27, Сегодня [Материал]
-3

На номер 1: НИКОГДА не будет такой новости.

Воровство-генетический код украинства.
Воровство и полное неприятие правды о себе. Иначе бы не удалялись и не минусовались сообщения в которых вещи называются своими именами.
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