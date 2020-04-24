Во время ремонта гимназии на Житомирщине разокрали более 300 тыс. грн

В Житомирской области директора частного предприятия, которое занималось ремонтом гимназии, подозревают в хищении бюджетных средств на сумму более 300 тыс. грн. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в прокуратуре области.
"По данным следствия, директор предприятия, выполняя работы по утеплению фасада гимназии в соответствии с договором подряда, заключенного с отделом образования одной из райгосадминистраций, завысил их стоимость на сумму свыше 317 тыс. грн. В частности, внес в официальные документы о выполнении работ заведомо недостоверные сведения об использовании дополнительных материалов, хотя на самом деле такие материалы не использовались", - информирует ведомство.
В дальнейшем, на основании ложных документов, из государственного бюджета предпринимателю безосновательно перечислили 317 тыс. грн.
"Указанные обстоятельства полностью подтверждены надлежащими и достаточными доказательствами в совокупности, собранными в ходе досудебного расследования уголовного производства"
, - добавляют в прокуратуре Житомирской области.
23 апреля директору частного предприятия сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, а также в служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
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