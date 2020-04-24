Во время ремонта гимназии на Житомирщине разокрали более 300 тыс. грн

"По данным следствия, директор предприятия, выполняя работы по утеплению фасада гимназии в соответствии с договором подряда, заключенного с отделом образования одной из райгосадминистраций, завысил их стоимость на сумму свыше 317 тыс. грн. В частности, внес в официальные документы о выполнении работ заведомо недостоверные сведения об использовании дополнительных материалов, хотя на самом деле такие материалы не использовались", - информирует ведомство.