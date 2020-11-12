На трассе Житомир - Выступовичи закрывают на ремонт мост: транспорт направят в объезд

В городе Овруч на ремонт закрывают автомобильный мост, находящийся на трассе М-21. В связи с этим весь транзитный транспорт будут направлять в объезд.
Как сообщили "ЖЖ
" в Службе автомобильных дорог (САД), перекрытие моста состоится в понедельник, 16 ноября.
"Движение для транзитного транспорта по мосту в городе Овруч будет закрыто. Такая необходимость возникла в связи с капитальным ремонтом моста через реку Норин на км 47+402 пути М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский", - говорят дорожники.
Объезд будет осуществляться через поселок Народичи.
"Об открытии движения будет сообщено дополнительно. Просим извинить за временные неудобства"
, - информирует САД
.