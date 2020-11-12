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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 12 » 12:34:11

На трассе Житомир - Выступовичи закрывают на ремонт мост: транспорт направят в объезд

Сегодня, 12:55:11 511 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир - Выступовичи закрывают на ремонт мост: транспорт направят в объезд

 В городе Овруч на ремонт закрывают автомобильный мост, находящийся на трассе М-21. В связи с этим весь транзитный транспорт будут направлять в объезд.

Как сообщили "ЖЖ" в Службе автомобильных дорог (САД), перекрытие моста состоится в понедельник, 16 ноября.
 

"Движение для транзитного транспорта по мосту в городе Овруч будет закрыто. Такая необходимость возникла в связи с капитальным ремонтом моста через реку Норин на км 47+402 пути М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский", - говорят дорожники.


Объезд будет осуществляться через поселок Народичи.

"Об открытии движения будет сообщено дополнительно. Просим извинить за временные неудобства", - информирует САД.

Тэги: Житомирщина, Ремонт, мост
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