На Житомирщине продолжается ремонт моста через Случь: в сети показали зрелищные фото

На странице "Большого строительства" в соцсети Facebook опубликовали зрелищные фотографии ремонта моста в Житомирской области.
Искусственное сооружение, длиной более 100 метров, находится в Новоград-Волынском районе на пути Р-49 Васьковичи - Шепетовка. Его капитально не ремонтировали с момента постройки - 1953 года.
На фото
видно, как подрядчик монтирует 33-метровые железобетонные балки.
Работы по капитальному ремонту выполняет польская компания SP.Z O.O.Mast-Bud. Стоимость работ - 40,5 млн грн. Завершить все работы должны до 31 декабря 2021 года.
Напомним, на время ремонта искусственного сооружения объезд осуществляется по автомобильным дорогам
: Т-06-13 Коростень - /М-07/ через Кожуховку, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский и М-06 Киев - Чоп.