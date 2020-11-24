Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 24.11.2020    13:55:37
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 24 » 13:15:35

На Житомирщине продолжается ремонт моста через Случь: в сети показали зрелищные фото

Сегодня, 13:31:35 187 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине продолжается ремонт моста через Случь: в сети показали зрелищные фото

 На странице "Большого строительства" в соцсети Facebook опубликовали зрелищные фотографии ремонта моста в Житомирской области.

Искусственное сооружение, длиной более 100 метров, находится в Новоград-Волынском районе на пути Р-49 Васьковичи - Шепетовка. Его капитально не ремонтировали с момента постройки - 1953 года.

На фото видно, как подрядчик монтирует 33-метровые железобетонные балки.

Работы по капитальному ремонту выполняет польская компания SP.Z O.O.Mast-Bud. Стоимость работ - 40,5 млн грн. Завершить все работы должны до 31 декабря 2021 года.

Напомним, на время ремонта искусственного сооружения объезд осуществляется по автомобильным дорогам: Т-06-13 Коростень - /М-07/ через Кожуховку, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский и М-06 Киев - Чоп.







Тэги: Житомирщина, мост, Ремонт
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus