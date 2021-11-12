Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 12 Ноября 2021    15:34:23
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 12 » 09:50:07

На Житомирщине завершили ремонт 100-метрового моста через Случь. ФОТО

Сегодня, 09:50:07 463 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине завершили ремонт 100-метрового моста через Случь. ФОТО

 В Новоград-Волынском районе Житомирской области открыли движение по мосту через реку Случь, капитальный ремонт которого стартовал в прошлом году.

Как сообщил Укравтодор, это первый ремонт переправы за 68 лет.

"Отныне все виды транспорта могут безопасно и комфортно проехать по мосту в селе Чижовка Новоград-Волынского района. Мостостроители приводят последние штрихи перед вводом объекта в эксплуатацию", - информирует пресс-служба Укравтодора.

Мост расположен на 92 километре автомобильной дороги Р-49 Васьковичи – Шепетовка. Он был построен в 1953 году и масштабно не ремонтировался.

После ремонта длина моста составляет 102,7 погонных метров. Ширина проезжей части – 9,5 м. Также устроено 2 тротуара по 0,75 м каждый. Общая стоимость ремонта – 40,5 млн грн.



Фото: Укравтодор
Тэги: мост, Житомирщина, Ремонт
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus