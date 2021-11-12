На Житомирщине завершили ремонт 100-метрового моста через Случь. ФОТО

В Новоград-Волынском районе Житомирской области открыли движение по мосту через реку Случь, капитальный ремонт которого стартовал в прошлом году.
Как сообщил Укравтодор
, это первый ремонт переправы за 68 лет.
"Отныне все виды транспорта могут безопасно и комфортно проехать по мосту в селе Чижовка Новоград-Волынского района. Мостостроители приводят последние штрихи перед вводом объекта в эксплуатацию"
, - информирует пресс-служба Укравтодора.
Мост расположен на 92 километре автомобильной дороги Р-49 Васьковичи – Шепетовка. Он был построен в 1953 году и масштабно не ремонтировался.
После ремонта длина моста составляет 102,7 погонных метров. Ширина проезжей части – 9,5 м. Также устроено 2 тротуара по 0,75 м каждый. Общая стоимость ремонта – 40,5 млн грн.
Фото: Укравтодор