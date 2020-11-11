Служба автодорог показала, как поляки ремонтируют мост на Житомирщине. ФОТО

В Новоград-Волынском районе Житомирской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Случь. Сейчас подрядчик монтирует 33-х метровые балки.
Об этом 11 ноября сообщила Служба автомобильных дорог
в Житомирской области.
"На мосту через реку Случ подрядчик приступил к устройству железобетонных балок. Искусственное сооружение находится на пути Р-49 Васьковичи - Шепетовка, км 92 + 351, в Новоград-Волынском районе области. Кроме того, на объекте капитального ремонта продолжаются работы по укреплению откосов бетоном. И проводится подготовка для устройства переходных плит", - отмечают дорожники.
Подрядчиком выступает польская компания SP.Z O.O.Mast-Bud, стоимость работ - 40,5 млн грн.
На время ремонта искусственного сооружения объезд осуществляется по автомобильным дорогам: Т-06-13 Коростень - /М-07/ через Кожуховку, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский и М-06 Киев - Чоп.