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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 11 » 15:25:07

Служба автодорог показала, как поляки ремонтируют мост на Житомирщине. ФОТО

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Служба автодорог показала, как поляки ремонтируют мост на Житомирщине. ФОТО

 В Новоград-Волынском районе Житомирской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Случь. Сейчас подрядчик монтирует 33-х метровые балки.

Об этом 11 ноября сообщила Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
 

"На мосту через реку Случ подрядчик приступил к устройству железобетонных балок. Искусственное сооружение находится на пути Р-49 Васьковичи - Шепетовка, км 92 + 351, в Новоград-Волынском районе области. Кроме того, на объекте капитального ремонта продолжаются работы по укреплению откосов бетоном. И проводится подготовка для устройства переходных плит", - отмечают дорожники.


Подрядчиком выступает польская компания SP.Z O.O.Mast-Bud, стоимость работ - 40,5 млн грн.

На время ремонта искусственного сооружения объезд осуществляется по автомобильным дорогам: Т-06-13 Коростень - /М-07/ через Кожуховку, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский и М-06 Киев - Чоп.
 




Тэги: Ремонт, Житомирщина, мост
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