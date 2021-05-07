В Житомирской области при реконструкции очистных сооружений украли 130 тысяч гривен – прокуратура

"По данным следствия, уголовные правонарушения совершены в 2019 году, во время реконструкции и технического переоборудывания очистных сооружений канализации в пгт Емильчино, на проведение которой из бюджета было выделено 3,4 млн грн. В частности, директор частного общества-подрядчика, с целью завладения чужим имуществом, внес в официальные документы ложные сведения о стоимости выполненных строительных работ, значительно завысив сумму, и передал недостоверный документ для оплаты заказчику. Заказчик - директор департамента облгосадминистрации, в свою очередь, допустив служебную халатность, не проверил соответствие предоставленных подрядчиком документов фактически выполненным работам и заверил их подписью и печатью", - сообщили в ведомстве.