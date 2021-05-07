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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 7 » 17:48:46

В Житомирской области при реконструкции очистных сооружений украли 130 тысяч гривен – прокуратура

Вчера, 18:08:46 549 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области при реконструкции очистных сооружений украли 130 тысяч гривен – прокуратура

 На Житомирщине в результате халатности экс-чиновника облгосадминистрации и злоупотреблений директора предприятия на реконструкцию очистных сооружений из бюджета выделили лишние 130 тыс. грн. Об этом "Журналу Житомира" сообщила Житомирская областная прокуратура.
 

"По данным следствия, уголовные правонарушения совершены в 2019 году, во время реконструкции и технического переоборудывания очистных сооружений канализации в пгт Емильчино, на проведение которой из бюджета было выделено 3,4 млн грн. В частности, директор частного общества-подрядчика, с целью завладения чужим имуществом, внес в официальные документы ложные сведения о стоимости выполненных строительных работ, значительно завысив сумму, и передал недостоверный документ для оплаты заказчику. Заказчик - директор департамента облгосадминистрации, в свою очередь, допустив служебную халатность, не проверил соответствие предоставленных подрядчиком документов фактически выполненным работам и заверил их подписью и печатью", - сообщили в ведомстве.


В дальнейшем, на основании этих документов, из бюджета излишне было перечислено около 132 тыс. грн, которые присвоены директором частного общества.

"Обоим фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступлений, в частности, директору общества - по ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 УК Украины и бывшему чиновнику облгосадминистрации - по ч. 1 ст. 367 УК Украины", - добавляет прокуратура.

Досудебное расследование проводит Новоград-Волынский райотдел полиции.
Тэги: хищение, Житомирщина
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Комментариев: 1
bda
1 ДДД (bda)   • 19:32:17, Вчера [Материал]

досудебное следствие проводилось по факту преступления 2019 года до 2021 года!!!! Чё, не договорились? и в 2021 году предъявили подозрение в присвоении 132 000 грн. Ну, блин, смешно...
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