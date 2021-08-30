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В Житомирском районе открыли отремонтированный мост и участок трассы. ФОТО

Сегодня, 13:43:43 982 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирском районе открыли отремонтированный мост и участок трассы. ФОТО

 В двух громадах Житомирского района в рамках программы Большое строительство открыли два объекта. Речь идет о мосте через реку Тетерев и автодорога Коростышев - Кошарища. Об этом 30 августа сообщил председатель ОГА.
 

"Мост через реку Тетерев на дороге Коростышев - Киев-Чоп, возле села Городское. Этот мост обеспечивает сообщение с международной трассой М-06 для жителей сел Козиевка, Городскское и Новогородецкое Старосилецкой громады. Кроме того, он является частью альтернативного маршрута, который обеспечивает движение транспорта в направлении из Киева до западной границы нашего государства в случае временного ограничения движения международной трассой. Мост, который был здесь раньше, построен в начале 50-х годов прошлого века и по словам местных жителей вряд ли выдержал бы следующую зиму и паводок. Сейчас это современная капитальная конструкция на сваях, погруженных в дно реки на глубину до 15 метров к ее скальной основе. По словам подрядчика, при условии бережного пользования, конструкция нового моста сможет прослужить 50 лет", - отметил Виталий Бунечко.


Общая стоимость проекта составила более 33 миллионов гривен.





Еще один объект, который официально открыли сегодня, расположен с другой стороны трассы М-06. Речь идет об участке автодороги Коростышев - Кошарища в Коростышевской громаде.
 

"До ремонта большинство участков дороги были просто "убитые" - асфальта почти не осталось. Теперь почти 6 км автодороги между Коростышевом и Кошарищами сделаны по стандартам автодорог второй категории с многослойным покрытием, освещением, островками безопасности и замедлением движения. Подрядчики укрепили обочины, устроили тротуары и дорожное ограждение, установили дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли дорожную разметку. В частности для удобства жителей громады устроили 2 автобусные остановки и 12 посадочных площадок", - добавил глава облгосадминистрации.




Тэги: Ремонт, Житомирщина, Крупное строительство, реконструкция
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