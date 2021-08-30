В Житомирском районе открыли отремонтированный мост и участок трассы. ФОТО

"Мост через реку Тетерев на дороге Коростышев - Киев-Чоп, возле села Городское. Этот мост обеспечивает сообщение с международной трассой М-06 для жителей сел Козиевка, Городскское и Новогородецкое Старосилецкой громады. Кроме того, он является частью альтернативного маршрута, который обеспечивает движение транспорта в направлении из Киева до западной границы нашего государства в случае временного ограничения движения международной трассой. Мост, который был здесь раньше, построен в начале 50-х годов прошлого века и по словам местных жителей вряд ли выдержал бы следующую зиму и паводок. Сейчас это современная капитальная конструкция на сваях, погруженных в дно реки на глубину до 15 метров к ее скальной основе. По словам подрядчика, при условии бережного пользования, конструкция нового моста сможет прослужить 50 лет", - отметил Виталий Бунечко.