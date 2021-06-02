Спецобъект утерян: на Житомирщине халатность строителей привела к затоплению военной тренировочной базы

Служба безопасности Украины разоблачила "схему" с государственными средствами во время строительства тренировочной базы для военнослужащих Сил специальных операций (ССО).
По информации спецслужбы
, из-за действий подрядчиков, сооружение невозможно использовать по назначению. На его строительство ушло 5,5 млн грн.
"По предварительным данным предварительного расследования, в конце 2018 года военная часть заключила договор с житомирским строительным предприятием. Объект должен был быть возведен для отработки тактической, стрелковой и специальной подготовки военнослужащих ССО. Задокументировано, что во время строительства спецобъекта подрядчик не соблюдал установленные законодательством и проектом строительные и технические стандарты, нормы и правила", - информирует СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант действовал в сговоре с частным инженером по техническому надзору за строительством. Он без проверок и сверок фактически выполненных строительных и гидроизоляционных работ подписывал соответствующие акты.
Спецслужба отмечает, что из-за несоблюдения предприятием-подрядчиком требований и ненадлежащей проверки, спецобъект был затоплен. Экспертный осмотр показал, что военное сооружение фактически утеряно.
Инженеру по техническому надзору за строительством сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, то есть по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.
"В уголовном производстве по ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 УК Украины продолжаются следственные действия для привлечения к предусмотренной законом ответственности должностных лиц строительного предприятия-подрядчика"
, - сообщает Управления СБ Украины в Житомирской области.
Фото: СБУ