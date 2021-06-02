Спецобъект утерян: на Житомирщине халатность строителей привела к затоплению военной тренировочной базы

"По предварительным данным предварительного расследования, в конце 2018 года военная часть заключила договор с житомирским строительным предприятием. Объект должен был быть возведен для отработки тактической, стрелковой и специальной подготовки военнослужащих ССО. Задокументировано, что во время строительства спецобъекта подрядчик не соблюдал установленные законодательством и проектом строительные и технические стандарты, нормы и правила", - информирует СБУ.