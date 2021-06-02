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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 2 » 16:58:12

Спецобъект утерян: на Житомирщине халатность строителей привела к затоплению военной тренировочной базы

Сегодня, 16:58:12 846 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Спецобъект утерян: на Житомирщине халатность строителей привела к затоплению военной тренировочной базы

 Служба безопасности Украины разоблачила "схему" с государственными средствами во время строительства тренировочной базы для военнослужащих Сил специальных операций (ССО).

По информации спецслужбы, из-за действий подрядчиков, сооружение невозможно использовать по назначению. На его строительство ушло 5,5 млн грн.
 

"По предварительным данным предварительного расследования, в конце 2018 года военная часть заключила договор с житомирским строительным предприятием. Объект должен был быть возведен для отработки тактической, стрелковой и специальной подготовки военнослужащих ССО. Задокументировано, что во время строительства спецобъекта подрядчик не соблюдал установленные законодательством и проектом строительные и технические стандарты, нормы и правила", - информирует СБУ.




Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант действовал в сговоре с частным инженером по техническому надзору за строительством. Он без проверок и сверок фактически выполненных строительных и гидроизоляционных работ подписывал соответствующие акты.

Спецслужба отмечает, что из-за несоблюдения предприятием-подрядчиком требований и ненадлежащей проверки, спецобъект был затоплен. Экспертный осмотр показал, что военное сооружение фактически утеряно.



Инженеру по техническому надзору за строительством сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, то есть по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

"В уголовном производстве по ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 УК Украины продолжаются следственные действия для привлечения к предусмотренной законом ответственности должностных лиц строительного предприятия-подрядчика", - сообщает Управления СБ Украины в Житомирской области.



 

Фото: СБУ
Тэги: строительство, СБУ, объект, Житомирская область, подрядчик
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 20:32:46, Сегодня [Материал]

....что коммерсант действовал в сговоре с частным инженером...

По законам военного времени расстрел. Не помешало бы.
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