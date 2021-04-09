На Житомирщине за 9 млн грн построили очередную амбулаторию семейной медицины. ФОТО

В Краснопольской громаде Бердичевского района открыли амбулаторию общей практики семейной медицины. Это уже 10-е подобное медицинское учреждение на Житомирщине.
По информации председателя Житомирской ОГА, амбулатория будет обслуживать около 4 тысяч жителей громады.
"В новой амбулатории созданы условия для оказания качественной первичной помощи, здесь учтены современные требования к помещениям и медицинскому диагностическому оборудованию. Новая амбулатория будет обслуживать около 4 тысяч жителей Краснопольской громады, в частности из Краснополя, Беспечного, Мотрунок, Носовки, Почтового и других. Нужно сказать, что построенная амбулатория стала правопреемницей учреждения, которое располагалось рядом и обслуживало жителей более 50 лет", - сообщил Виталий Бунечко.
На строительство медицинского учреждения потратили 9 млн гривен.
"Это медицинское учреждение в очередной раз стало примером слаженной сотрудничества государственной, областной и местной власти, ведь общая стоимость объекта составляла почти 9 млн гривен, из которых 10% составило софинансирование со стороны громады"
, - добавил Бунечко.
За счет субвенции также приобрели крайне необходимый служебный автомобиль, на котором семейные врачи смогут осуществлять выезды в другие населенные пункты громады.
Напомним, при строительстве двух амбулаторий в Радомышльском районе выявили хищения
на сумму более 2,5 млн гривен.