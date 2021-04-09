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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 9 » 08:57:47

На Житомирщине за 9 млн грн построили очередную амбулаторию семейной медицины. ФОТО

Сегодня, 09:18:47 277 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине за 9 млн грн построили очередную амбулаторию семейной медицины. ФОТО

 В Краснопольской громаде Бердичевского района открыли амбулаторию общей практики семейной медицины. Это уже 10-е подобное медицинское учреждение на Житомирщине.

По информации председателя Житомирской ОГА, амбулатория будет обслуживать около 4 тысяч жителей громады.
 

"В новой амбулатории созданы условия для оказания качественной первичной помощи, здесь учтены современные требования к помещениям и медицинскому диагностическому оборудованию. Новая амбулатория будет обслуживать около 4 тысяч жителей Краснопольской громады, в частности из Краснополя, Беспечного, Мотрунок, Носовки, Почтового и других. Нужно сказать, что построенная амбулатория стала правопреемницей учреждения, которое располагалось рядом и обслуживало жителей более 50 лет", - сообщил Виталий Бунечко.




На строительство медицинского учреждения потратили 9 млн гривен.

"Это медицинское учреждение в очередной раз стало примером слаженной сотрудничества государственной, областной и местной власти, ведь общая стоимость объекта составляла почти 9 млн гривен, из которых 10% составило софинансирование со стороны громады", - добавил Бунечко.

За счет субвенции также приобрели крайне необходимый служебный автомобиль, на котором семейные врачи смогут осуществлять выезды в другие населенные пункты громады.

Напомним, при строительстве двух амбулаторий в Радомышльском районе выявили хищения на сумму более 2,5 млн гривен.













Тэги: Житомирщина, Амбулатория
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