На Житомирщине из-за гололедицы грузовик перекрыл движение по мосту. ФОТО

Спасатели в течение последних суток четыре раза выезжали на дороги Житомирской области, чтобы отбуксировать застрявшие грузовики.
В частности, возле села Чижовка фуру из-за гололеда развернуло поперек моста. Водитель не мог самостоятельно выехать в гору.
"По словам водителя, он пытался разминуться с автобусом, но из-за гололеда загруженную фуру развернуло поперек дороги", - рассказали спасатели.
С помощью лебедки специалисты ГСЧС сначала осторожно повернули грузовик в нужном направлении, а дальше еще ориентировочно 500 метров буксировали.
Подобный инцидент произошел вечером 27 января вблизи города Новоград-Волынский.
"За пределами города, проезжая мостик, фура одной стороной съехала в канаву. Бойцы ГСЧС провели аналогичную работу - сначала вытащили ее пожарной техникой, а затем отбуксировали на участок дороги, где она смогла продолжить движение", - информирует ГСЧС.
Кроме этого, вблизи с. Колки Чудновского района спасатели изъяли грузовик, который съехал в канаву, а вблизи с. Гуйва бойцы 2-й пожарно-спасательной части отбуксировали еще один крупногабаритное транспортное средство.