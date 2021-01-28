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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 28 » 12:13:00

На Житомирщине из-за гололедицы грузовик перекрыл движение по мосту. ФОТО

Вчера, 12:28:00 1039 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине из-за гололедицы грузовик перекрыл движение по мосту. ФОТО

 Спасатели в течение последних суток четыре раза выезжали на дороги Житомирской области, чтобы отбуксировать застрявшие грузовики.

В частности, возле села Чижовка фуру из-за гололеда развернуло поперек моста. Водитель не мог самостоятельно выехать в гору.
 

"По словам водителя, он пытался разминуться с автобусом, но из-за гололеда загруженную фуру развернуло поперек дороги", - рассказали спасатели.


С помощью лебедки специалисты ГСЧС сначала осторожно повернули грузовик в нужном направлении, а дальше еще ориентировочно 500 метров буксировали.



Подобный инцидент произошел вечером 27 января вблизи города Новоград-Волынский.
 

"За пределами города, проезжая мостик, фура одной стороной съехала в канаву. Бойцы ГСЧС провели аналогичную работу - сначала вытащили ее пожарной техникой, а затем отбуксировали на участок дороги, где она смогла продолжить движение", - информирует ГСЧС.


Кроме этого, вблизи с. Колки Чудновского района спасатели изъяли грузовик, который съехал в канаву, а вблизи с. Гуйва бойцы 2-й пожарно-спасательной части отбуксировали еще один крупногабаритное транспортное средство.

Тэги: грузовик, спасатели, Житомирщина
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