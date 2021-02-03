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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 3 » 16:06:06

Житомирянин сделал стильный хот-род из старого «Москвича». ФОТО

Сегодня, 16:35:06 1231 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин сделал стильный хот-род из старого «Москвича». ФОТО

 В Житомире местный умелец сделал зрелищный хот-род в лучших американских традициях. Основной для кастом-проекта послужил Москвич 401, также были применены детали и компоненты от BMW.

Автомобиль строился вручную на протяжение 5 лет и был закончен в конце 2020-го года, сообщает topgir.com.ua.



Все детали новые или отреставрированы, сварочные швы лужёные, а в интерьере использована кожа коньячного цвета.

На данный момент хот-рода доступен для аренды или продажи, правда, цена «кусается» – 35 000 долларов.



Тэги: Житомир, Автомобиль, хот-род
Комментариев: 2
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 19:29:51, Сегодня [Материал]
+1

Круто!!!
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 20:35:08, Сегодня [Материал]
-3

свадьбы катать пойдёт...
если б восстановил москвича в оригинале - был бы достоин внимания
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