Житомирянин сделал стильный хот-род из старого «Москвича». ФОТО

В Житомире местный умелец сделал зрелищный хот-род в лучших американских традициях. Основной для кастом-проекта послужил Москвич 401, также были применены детали и компоненты от BMW.
Автомобиль строился вручную на протяжение 5 лет и был закончен в конце 2020-го года, сообщает topgir.com.ua
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Все детали новые или отреставрированы, сварочные швы лужёные, а в интерьере использована кожа коньячного цвета.
На данный момент хот-рода доступен для аренды или продажи, правда, цена «кусается» – 35 000 долларов.
если б восстановил москвича в оригинале - был бы достоин внимания