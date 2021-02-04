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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 4 » 09:56:54

В больнице на Житомирщине скончалась женщина, которую сбил пьяный водитель

Сегодня, 10:32:54 295 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В больнице на Житомирщине скончалась женщина, которую сбил пьяный водитель

 Утром 4 февраля в больнице скончалась 61-летняя женщина, которую накануне сбила легковушка ВАЗ. ДТП произошло 3 февраля на одной из улиц города Барановка.

Напомним, 31-летний житель Львовщины не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, после чего столкнулся с электроопорой на обочине.

По информации полиций, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,52 промилле).

"Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщает ГУНП Житомирщины. 
Тэги: дтп, Житомирщина
Комментариев: 1
luda-zt
1 Ludmila G (luda-zt)   • 11:41:58, Сегодня [Материал]
0

Надо ходить и оглядываться, столько стало пьяного быдла ездить за рулем! А еще ж наркоманы тоже любят покататься, а может и потаксовать.
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