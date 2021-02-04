В больнице на Житомирщине скончалась женщина, которую сбил пьяный водитель

Утром 4 февраля в больнице скончалась 61-летняя женщина, которую накануне сбила легковушка ВАЗ. ДТП произошло 3 февраля на одной из улиц города Барановка.
Напомним, 31-летний житель Львовщины не справился с управлением и допустил наезд на пешехода
, после чего столкнулся с электроопорой на обочине.
По информации полиций, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,52 промилле
).
"Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины"
, - сообщает ГУНП Житомирщины.