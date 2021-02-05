В Житомирской области будут судить налоговика, который торговал служебной информацией

В Житомирской области налоговика обвиняют в продаже служебной информации с ограниченным доступом. Обвинительный акт уже направили в суд. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"Досудебным следствием установлено, что работник территориального отдела Государственной налоговой службы в области, имея доступ к автоматизированным системам ГНС Украины, осуществлял несанкционированное копирование информации, которую сбывал за денежное вознаграждение заинтересованным лицам"
, - информирует ведомство.
Отмечается, что такие противоправные действия привели к утечке служебной информации с ограниченным доступом. В октябре 2020 года во время очередного сбыта информации налоговика задержали на одной из центральных улиц Бердичева.
Прокуратурой, в рамках процессуального руководства, направлен в суд обвинительный акт по факту совершения налоговиком несанкционированных действий с информацией с ограниченным доступом (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 УК Украины).