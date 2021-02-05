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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 5 » 08:53:49

В Житомирской области будут судить налоговика, который торговал служебной информацией

Сегодня, 09:07:49 556 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области будут судить налоговика, который торговал служебной информацией

 В Житомирской области налоговика обвиняют в продаже служебной информации с ограниченным доступом. Обвинительный акт уже направили в суд. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

"Досудебным следствием установлено, что работник территориального отдела Государственной налоговой службы в области, имея доступ к автоматизированным системам ГНС Украины, осуществлял несанкционированное копирование информации, которую сбывал за денежное вознаграждение заинтересованным лицам", - информирует ведомство.

Отмечается, что такие противоправные действия привели к утечке служебной информации с ограниченным доступом. В октябре 2020 года во время очередного сбыта информации налоговика задержали на одной из центральных улиц Бердичева.

Прокуратурой, в рамках процессуального руководства, направлен в суд обвинительный акт по факту совершения налоговиком несанкционированных действий с информацией с ограниченным доступом (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 УК Украины). 
Тэги: суд, налоговик, Житомирская область, ГНС
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