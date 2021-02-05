Городу Новограду-Волынскому хотят вернуть историческое название – Звягель

«В адрес руководства городской территориальной громады поступили обращения с инициативой возвращения городу Новоград-Волынский его исторического названия – Звягель. В обращениях, в частности, высказана просьба поддержать инициативу прогрессивной общественности города и намерения предыдущих поколений по восстановлению городу исторического названия – Звягель. Инициаторы обращений считают, что именно такое решение не только будет свидетельствовать о патриотизме общины и возвращение городу его исторических, духовных корней, а и будет хорошим подарком городу, украинскому обществу к 150-летию со дня рождения выдающейся землячки Леси Украинки», – информирует горсовет.