Накануне 150-летия со дня рождения Леси Украинки в Новограде-Волынском заговорили о возвращении городу исторического названия – Звягель. Об этом сообщается на сайте
Новоград-Волынского городского совета.
«В адрес руководства городской территориальной громады поступили обращения с инициативой возвращения городу Новоград-Волынский его исторического названия – Звягель. В обращениях, в частности, высказана просьба поддержать инициативу прогрессивной общественности города и намерения предыдущих поколений по восстановлению городу исторического названия – Звягель. Инициаторы обращений считают, что именно такое решение не только будет свидетельствовать о патриотизме общины и возвращение городу его исторических, духовных корней, а и будет хорошим подарком городу, украинскому обществу к 150-летию со дня рождения выдающейся землячки Леси Украинки», – информирует горсовет.
Отмечается, что в городе создана рабочая группа по переименованию Новограда-Волынского.
Во время первого ее заседания секретарь городского совета рассказала о нормативно-правовых актах, которые регламентируют процесс переименования географических названий населенных пунктов Украины и расходы, которые понесет за собой изменение названия города.
В горсовете планируют провести общественное обсуждение и общественные слушания о переименовании Новограда-Волынского.
Справка
Город впервые упоминается в источниках в 1256 году под названием Возвягель. Развился как урбанистический центр Звягель в XVI в. под господством князей Острожских. После второго раздела Польши (в 1793 г.) Звягель перешел в состав Российской империи. Указом императрицы Екатерины II от 5 июля 1795 года Звягель переименован в Новоград-Волынский и определен административным центром новосозданной Волынской губернии. Однако из-за нехватки помещений для размещения губернских служб, город так и остался уездным.
25 февраля 1871 года в Новограде-Волынском родилась Лариса Петровна Косач-Квитка – известная миру как выдающаяся украинская поэтесса, драматург, общественная деятельница Леся Украинка.
ТИ в порівнянні з нашими українськими козаками - ніхто, бо навіть не тягнеш, зі своїми знаннями, на звання українського ефрейтора .
Тож маю вашу руську честь (чи нечисть) проінформувати, що місто Звягель перейменували На Новоград-Волинський не поляки, а кацапи окупувавши наші території. То ж не вірте цьому блудню і не записуйтесь в російське "казацтво" котре він весь час пропагує бо в нього єдина мета- прийти особисто до влади і завести "руський мир" в органи управління.
І робить це обдумано і ціленаправлено на фоні різних негараздів, підбурюючи суспільство. Це тей же руський мір але в більш конспіративній формі.
Українці, не вірте цьому руському самозванному фельюхенхенералу бо пожнем, те що вже пожали ще в ті часи коли Україну поставили на коліна і коли без нашої згоди кацапи перейменовували і знищували все українське. Боротьба йде ідеологічна в першу чергу. І цього нуворіша путінського ні в якому разі не можна допускати до влади жодним чином.
А щодо козацтва-це чисто українські були і будуть утворення і кацапи до них не мають права прикасатись своєю грязною злочинною рукою ніяким чином. Тож зніми нувориш самозванний свій гендеральській кітель і не примазуйся кацап до українців і не мути воду в ступі своєю дубовою присутністю. В кацапії НІКОЛИ не було козаків. Бо козаки це не нація, це стан української душі і тільки української.
Ти якраз підходиш на це чільне місце!