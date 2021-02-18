В Житомирской области цены на продукты с начала года выросли на 15%

С начала 2021 года цены на продукты питания в Житомирской области выросли на 15%. Больше всего взвинтили цены на муку, подсолнечное масло, сахар, яйца.
В областном управлении аграрного производства это объясняют неурожаем некоторых культур, передает "Суспільне
".
"За последний месяц у нас мука подорожала почти на 1100 гривен. Это связано с тем, что мы собрали меньше пшеницы. Собрали меньше - имеем теперь большую цену на муку. Мы не ожидаем каких-либо значительных скачков цен, но цены точно будут расти", - рассказала заместитель начальника управления аграрного производства Житомирской облгосадминистрации Нина Добрынская.
Продавец на рынке Наталия Клименчук работает в торговле 20 лет. Говорит, что не помнит такого большого и резкого роста цен на продукты питания. Например, цена на подсолнечное масло, по ее словам, меняется каждую неделю.
"Каждую неделю новая цена. Мы ничего не зарабатываем, так продали по одной цене, а потом нужно добавить деньги, чтобы снова купить. Завод объясняет, что у них нет сырья, они все отправили заграницу за евровалюту, а нам уже остатки приходят по новым ценам. Люди все возмущены, ходят злые, потому что у них и так нечем за газ платить, а тут еще и продукты дорожают", - рассказывает Наталья.
Еще одна продавщица на рынке Мария Андреевна говорит, что яйца подорожали еще с декабря и цена на них, скорее всего, упадет уже, когда куры начнут больше нестись.
Заместитель начальника областного управления аграрного производства Нина Добрынская говорит, что и в этом случае ситуация свазана с урожаем. Ведь 60% себестоимости яйца - это цена зерна, которого, как уже было сказано, собрали меньше, а потому стоить оно стало больше. С сахаром ситуация аналогичная.
"Если сказать по сахарной свекле, то в прошлом году (в 2020 году - ред.) посадили на 10% меньше, а собрали меньше на 25%. Такая же картина и по Украине"
, - добавила Добрынская.
Фото: Суспільне