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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Февраль » 18 » 10:35:35

В Житомирской области цены на продукты с начала года выросли на 15%

Сегодня, 10:51:35 705 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области цены на продукты с начала года выросли на 15%

 С начала 2021 года цены на продукты питания в Житомирской области выросли на 15%. Больше всего взвинтили цены на муку, подсолнечное масло, сахар, яйца.

В областном управлении аграрного производства это объясняют неурожаем некоторых культур, передает "Суспільне".
 

"За последний месяц у нас мука подорожала почти на 1100 гривен. Это связано с тем, что мы собрали меньше пшеницы. Собрали меньше - имеем теперь большую цену на муку. Мы не ожидаем каких-либо значительных скачков цен, но цены точно будут расти", - рассказала заместитель начальника управления аграрного производства Житомирской облгосадминистрации Нина Добрынская.


Продавец на рынке Наталия Клименчук работает в торговле 20 лет. Говорит, что не помнит такого большого и резкого роста цен на продукты питания. Например, цена на подсолнечное масло, по ее словам, меняется каждую неделю.


 

"Каждую неделю новая цена. Мы ничего не зарабатываем, так продали по одной цене, а потом нужно добавить деньги, чтобы снова купить. Завод объясняет, что у них нет сырья, они все отправили заграницу за евровалюту, а нам уже остатки приходят по новым ценам. Люди все возмущены, ходят злые, потому что у них и так нечем за газ платить, а тут еще и продукты дорожают", - рассказывает Наталья.


Еще одна продавщица на рынке Мария Андреевна говорит, что яйца подорожали еще с декабря и цена на них, скорее всего, упадет уже, когда куры начнут больше нестись.



Заместитель начальника областного управления аграрного производства Нина Добрынская говорит, что и в этом случае ситуация свазана с урожаем. Ведь 60% себестоимости яйца - это цена зерна, которого, как уже было сказано, собрали меньше, а потому стоить оно стало больше. С сахаром ситуация аналогичная.

"Если сказать по сахарной свекле, то в прошлом году (в 2020 году - ред.) посадили на 10% меньше, а собрали меньше на 25%. Такая же картина и по Украине", - добавила Добрынская.

 
Фото: Суспільне
Тэги: Житомирская область, Цены, продукты
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Комментариев: 7
Titan45
1 Виталий (Titan45)   • 11:13:06, Сегодня [Материал]

Будем Помнити, що це при Зеленському таке підвищення цін відбулося...
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:21:26, Сегодня [Материал]

Здобулы! Слава майдану. Тьфу...
predi
3 predi (predi)   • 11:56:32, Сегодня [Материал]

В період війни і навали озвірілого стада кацапських вбивць левову частину державного бюджету приходиться тратить на оборону. То ж якби не русіше швайне, то країна давно б вже жила в рази краще!!!)))).
То ж не секрет хто винен в тому що така ситуація.
Але кацапи, що тут відписалися, чомусь сором'язливо мовчать що в цьому винні вони особисто і про те, що в скрепах стан справ ще гірший і рівень життя населення найнижчий в Европі.
Тож, кацапи, коли сидите самі в жопі подивіться краще як краще змести ту владу котра до цього привела і досвід Майдану вам в допомогу. Зкинете ярмо будете жити як люди, не скинете, будете бикувать на прив'язі у пупкіна.
SlavaNibiru
5 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:05:31, Сегодня [Материал]

У вати Байден ссить та сере у під'їздах, а у вишивати пупкін.
predi
7 predi (predi)   • 13:41:09, Сегодня [Материал]

У твоєму під'їзді сцить пупкін?
От бач яка сволота!
Vovik-RF
4 Vovik (Vovik-RF)   • 12:40:29, Сегодня [Материал]

На 3. Ну да, как всегда у во всем виноватая Россия, Москва, ФСБ, ГРУ, лично В.В. Путин. А на Украине все хорошо, всё замечательно и т.д., и т.п., и пр.
Слава Украине!!!
predi
6 predi (predi)   • 13:39:42, Сегодня [Материал]

Да Евгений (Artmaker), так і є.
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