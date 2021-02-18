В Житомирской области цены на продукты с начала года выросли на 15%

"За последний месяц у нас мука подорожала почти на 1100 гривен. Это связано с тем, что мы собрали меньше пшеницы. Собрали меньше - имеем теперь большую цену на муку. Мы не ожидаем каких-либо значительных скачков цен, но цены точно будут расти", - рассказала заместитель начальника управления аграрного производства Житомирской облгосадминистрации Нина Добрынская.

"Каждую неделю новая цена. Мы ничего не зарабатываем, так продали по одной цене, а потом нужно добавить деньги, чтобы снова купить. Завод объясняет, что у них нет сырья, они все отправили заграницу за евровалюту, а нам уже остатки приходят по новым ценам. Люди все возмущены, ходят злые, потому что у них и так нечем за газ платить, а тут еще и продукты дорожают", - рассказывает Наталья.