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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 18 » 13:00:08

На улице Покровской водоканал чистит коллектор: троллейбусы пустили в объезд

Сегодня, 13:19:08 685 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улице Покровской водоканал чистит коллектор: троллейбусы пустили в объезд

 18 февраля в Житомире на улице Покровской водоканал проводит очистку канализационного коллектора. Водителей призывают не парковать машины на обочине дороги.

Соответствующее сообщение опубликовали на Facebook-странице КП "Житомирводоканал".
 

"Уважаемые владельцы автотранспортных средств, просим вас убрать автомобили с обочины дороги, пролегающей по ул. Покровской (от ул. Львовской до ул. Леси Украинки). На этом участке КП "Житомирводоканал" сегодня будет промывать засоренный канализационный коллектор - необходимо обеспечить возможность беспрепятственной работы специализированной техники", - информирует КП.


В связи с выполнением работ по улице Покровской с 13:00 до завершения не будет ходить троллейбус №4.

Троллейбус временно курсирует по маршруту: ул. Покровская - проспект Независимости - ул. Восточная - ул. Киевская - Железнодорожный вокзал.
Тэги: коллектор, троллейбус, Крошня, водоканал
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