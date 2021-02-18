На улице Покровской водоканал чистит коллектор: троллейбусы пустили в объезд

18 февраля в Житомире на улице Покровской водоканал проводит очистку канализационного коллектора. Водителей призывают не парковать машины на обочине дороги.
Соответствующее сообщение опубликовали на Facebook-странице КП "Житомирводоканал
".
"Уважаемые владельцы автотранспортных средств, просим вас убрать автомобили с обочины дороги, пролегающей по ул. Покровской (от ул. Львовской до ул. Леси Украинки). На этом участке КП "Житомирводоканал" сегодня будет промывать засоренный канализационный коллектор - необходимо обеспечить возможность беспрепятственной работы специализированной техники", - информирует КП.
В связи с выполнением работ по улице Покровской с 13:00 до завершения не будет ходить троллейбус №4.
Троллейбус временно курсирует по маршруту: ул. Покровская - проспект Независимости - ул. Восточная - ул. Киевская - Железнодорожный вокзал.