Столкнулись лоб в лоб: в Житомире в ДТП пострадали четыре человека. ФОТО

В Житомире на Вильском пути в утром 2 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: столкнулись ВАЗ и Skoda.
Об этом сообщает Житомир инфо
со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Житомирской области.
Известно, что в ДТП пострадали четыре человека, среди них - ребенок.
«На Вильском пути 159/11 столкнулись автомобили ВАЗ и Skoda. Еще до приезда экипажа патрульных с места происшествия «скорая» госпитализировала водителя ВАЗа, 1999 года рождения, а также трое пассажиров Skoda, среди которых - ребенок»
, - рассказала пресс-офицер управления патрульной полиции Татьяна Носадчук.
Фото: патрульна полиция