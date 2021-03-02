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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 2 » 10:18:57

Столкнулись лоб в лоб: в Житомире в ДТП пострадали четыре человека. ФОТО

Сегодня, 10:41:57 1212 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Столкнулись лоб в лоб: в Житомире в ДТП пострадали четыре человека. ФОТО

 В Житомире на Вильском пути в утром 2 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: столкнулись ВАЗ и Skoda.

Об этом сообщает Житомир инфо со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Житомирской области.

Известно, что в ДТП пострадали четыре человека, среди них - ребенок.

«На Вильском пути 159/11 столкнулись автомобили ВАЗ и Skoda. Еще до приезда экипажа патрульных с места происшествия «скорая» госпитализировала водителя ВАЗа, 1999 года рождения, а также трое пассажиров Skoda, среди которых - ребенок», - рассказала пресс-офицер управления патрульной полиции Татьяна Носадчук.



Фото: патрульна полиция
Тэги: дтп, Житомир
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Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 16:35:25, Сегодня [Материал]

судя по фото, по встречке ехал... или может так стоял...
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