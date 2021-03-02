Сессию Житомирского облсовета перенесли из-за усиления карантина

В связи с переходом области в "красную" карантинную зону перенесли заседание сессии Житомирского облсовета, которое было запланировано на 11 марта. Соответствующая информация опубликована на сайте областного совета
.
"Согласно статье 29 Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней" и в связи с введением по всей территории Житомирской области "красного" уровня эпидемической опасности, заседание третьей очередной сессии Житомирского областного совета, которое было запланировано на 11 марта, перенесено", - говорится в сообщении.
Распоряжение о переносе сессии 1 марта подписал председатель облсовета Владимир Федоренко.
"Заседание постоянных комиссий и сессии областного совета состоятся после отмены действий соответствующих ограничений"
, - отмечают в областном совете.
Напомним, Житомирская область из-за увеличения количества больных коронавирусом с 3 марта окажется в "красной" зоне карантина
.