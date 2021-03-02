Сессию Житомирского облсовета перенесли из-за усиления карантина

"Согласно статье 29 Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней" и в связи с введением по всей территории Житомирской области "красного" уровня эпидемической опасности, заседание третьей очередной сессии Житомирского областного совета, которое было запланировано на 11 марта, перенесено", - говорится в сообщении.