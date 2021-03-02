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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Март » 2 » 10:49:05

Сессию Житомирского облсовета перенесли из-за усиления карантина

Сегодня, 11:11:05 1159 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сессию Житомирского облсовета перенесли из-за усиления карантина

 В связи с переходом области в "красную" карантинную зону перенесли заседание сессии Житомирского облсовета, которое было запланировано на 11 марта. Соответствующая информация опубликована на сайте областного совета.
 

"Согласно статье 29 Закона Украины  О защите населения от инфекционных болезней" и в связи с введением по всей территории Житомирской области "красного" уровня эпидемической опасности, заседание третьей очередной сессии Житомирского областного совета, которое было запланировано на 11 марта, перенесено", - говорится в сообщении.


Распоряжение о переносе сессии 1 марта подписал председатель облсовета Владимир Федоренко.
 


"Заседание постоянных комиссий и сессии областного совета состоятся после отмены действий соответствующих ограничений", - отмечают в областном совете.

Напомним, Житомирская область из-за увеличения количества больных коронавирусом с 3 марта окажется в "красной" зоне карантина.
Тэги: облсовет, Карантин
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