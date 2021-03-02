Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. 15 тысяч сразу, еще 15 потом: двое мужчин попытались подкупить руководство житомирской полиции - 2 Марта 2021