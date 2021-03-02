Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 02.03.2021    18:16:54
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 2 » 17:43:19

15 тысяч сразу, еще 15 потом: двое мужчин попытались подкупить руководство житомирской полиции

Сегодня, 18:03:19 93 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
15 тысяч сразу, еще 15 потом: двое мужчин попытались подкупить руководство житомирской полиции

 Правоохранители задержали двух мужчин, которые пытались подкупить руководство Житомирского районного управления полиции и избежать уголовной ответственности. Об этом 2 марта сообщил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
 

"В Житомирское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступила информация о попытке подкупа сотрудников полиции - заместителя начальника Житомирского районного управления ГУНП области и старшего следователя этого же подразделения. Установлено, что с предложением предоставления неправомерной выгоды к вышеупомянутым полицейским обратились двое мужчин - жители Коростышевского и Хорошевского районов области", - информирует ДВБ.


Подкупить полисменов попытались подозреваемые в хулиганстве и нанесении телесных повреждений. Кроме того, на момент совершения преступления они находились в статусе подсудимых за совершение еще одного преступления.

Сообщается, что за возможность избежания уголовной ответственности мужчины обещали полицейским 30000 гривен "вознаграждения" - 15000 сразу и 15000 после закрытия материалов производства.

"При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры работники внутренней безопасности НПУ и детективы СУ ГУНП Житомирщины задержали 25-и 28-летнего мужчину. Фигурантам готовится вручения еще одного подозрения, на этот раз - за предложение предоставление неправомерной выгоды должностным лицам - ч.3 ст.369 УК Украины", - отмечает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.
Тэги: взятка, полиция, подкуп
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus