15 тысяч сразу, еще 15 потом: двое мужчин попытались подкупить руководство житомирской полиции

Правоохранители задержали двух мужчин, которые пытались подкупить руководство Житомирского районного управления полиции и избежать уголовной ответственности. Об этом 2 марта сообщил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
"В Житомирское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступила информация о попытке подкупа сотрудников полиции - заместителя начальника Житомирского районного управления ГУНП области и старшего следователя этого же подразделения. Установлено, что с предложением предоставления неправомерной выгоды к вышеупомянутым полицейским обратились двое мужчин - жители Коростышевского и Хорошевского районов области", - информирует ДВБ.
Подкупить полисменов попытались подозреваемые в хулиганстве и нанесении телесных повреждений. Кроме того, на момент совершения преступления они находились в статусе подсудимых за совершение еще одного преступления.
Сообщается, что за возможность избежания уголовной ответственности мужчины обещали полицейским 30000 гривен "вознаграждения" - 15000 сразу и 15000 после закрытия материалов производства.
"При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры работники внутренней безопасности НПУ и детективы СУ ГУНП Житомирщины задержали 25-и 28-летнего мужчину. Фигурантам готовится вручения еще одного подозрения, на этот раз - за предложение предоставление неправомерной выгоды должностным лицам - ч.3 ст.369 УК Украины"
, - отмечает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.