С наступлением весны с улиц Житомира исчез асфальт. ВИДЕО

С наступлением весны на житомирских дорогах появились ямы, глубиной иногда в половину высоты колеса легкового автомобиля. На определенных участках дорог Житомира спасти ходовую автомобиля от повреждений могут только навыки экстремального вождения.
Таксистка Ирина рассказала "Суспильному", что центральными дорогами можно проехать без проблем, то состояние второстепенных улиц не выдерживает ни один автомобиль. Женщина признается, что половину заработка тратит на ремонт ходовой.
"Пришлось половину того, что заработала, потратить на ремонт. Содержание машины в нормальном состоянии на наших дорогах стоит немало. Ямы бывают такого размера, можно колеса там и оставить", - отметила житомирянка.
Выезд в город для Андрея Яковца тоже становится настоящим приключением, ведь весной его переулок превращается в болото, где часто невозможно пройти пешком. Мужчина шутит, что за несколько лет стал настоящим специалистом по офф-роуду.
"Болото такое, что дном машины просто снимаешь его, дном по болоту и ползешь. Это же не лес какой-то, а город Житомир, а живем хуже, чем в лесу. В лесу у лесников лучшие дороги, чем у нас в переулке. Можно посмотреть на мои колеса, буксует - заехать вообще нельзя, лопатой копаешь это болото, чтобы заехать во двор", - рассказывает мужчина.
Внезапное исчезновение асфальта из житомирских улиц заметили и в патрульной полиции. Правоохранители вскоре начнут обследовать пути города и давать предписания об устранении ям, а пока просят водителей учитывать, что яма на дороге может привести не только к повреждению ходовой, но и серьезным ДТП.
В городском совете Житомира тем временем говорят, что уже начали засыпать ямы прошлогодним срезанным асфальтом - это вынужденная временная мера, ведь горячий асфальт пока не могут использовать из-за погоды. Как только среднесуточная температура превысит 10 градусов - возьмутся за активное латание выбоин.
"Это временная мера, по состоянию на сегодня (5 марта - ред.) горячий асфальт очень дорого использовать, городу это обойдется в очень большие средства. Поэтому приняли решение о таких временных мерах устранения аварийности. Начать ремонт горячей асфальтовой смесью можно будет при среднесуточной температуре плюс 10 градусов", - отметил руководитель управления автодорог Житомира Владимир Мазур.