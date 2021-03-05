С наступлением весны с улиц Житомира исчез асфальт. ВИДЕО

"Пришлось половину того, что заработала, потратить на ремонт. Содержание машины в нормальном состоянии на наших дорогах стоит немало. Ямы бывают такого размера, можно колеса там и оставить", - отметила житомирянка.

"Болото такое, что дном машины просто снимаешь его, дном по болоту и ползешь. Это же не лес какой-то, а город Житомир, а живем хуже, чем в лесу. В лесу у лесников лучшие дороги, чем у нас в переулке. Можно посмотреть на мои колеса, буксует - заехать вообще нельзя, лопатой копаешь это болото, чтобы заехать во двор", - рассказывает мужчина.