Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Происшествия. ДТП на Чудновском мосту в Житомире: Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. ФОТО - 12 Марта 2021