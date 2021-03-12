ДТП на Чудновском мосту в Житомире: Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. ФОТО

12 марта в Житомире снегопад осложнил ситуацию на дорогах. Из-за этого, на Чудновском мосту в Житомире около 12 часов произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. Видео с места происшествия опубликовали в инстаграм группе Житомир Автомобильный
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В пресс-службе патрульной полиции Житомирской области Житомир инфо
рассказали подробности одной из этих аварий.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.00. Автомобиль Ford Fiesta двигался в направлении улицы Чудновского. Водитель, 1973 года, не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем с Toyota Camry», - рассказала пресофицер патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчука.