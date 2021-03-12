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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 12 » 17:55:53

ДТП на Чудновском мосту в Житомире: Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. ФОТО

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ДТП на Чудновском мосту в Житомире: Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. ФОТО

 12 марта в Житомире снегопад осложнил ситуацию на дорогах. Из-за этого, на Чудновском мосту в Житомире около 12 часов произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. Видео с места происшествия опубликовали в инстаграм группе Житомир Автомобильный.

В пресс-службе патрульной полиции Житомирской области Житомир инфо рассказали подробности одной из этих аварий.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.00. Автомобиль Ford Fiesta двигался в направлении улицы Чудновского. Водитель, 1973 года, не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем с Toyota Camry», - рассказала пресофицер патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчука.

 

 


ДТП на На Чуднівському мосту в Житомирі

ДТП на На Чуднівському мосту в Житомирі

ДТП на На Чуднівському мосту в Житомирі

ДТП на На Чуднівському мосту в Житомирі

ДТП на На Чуднівському мосту в Житомирі
Тэги: Житомир, дтп, мост
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