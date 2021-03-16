Депутаты Житомирского облсовета во время «интерактивной» сессии рассмотрели один вопрос

16 марта сессия Житомирского областного совета впервые состоялась в формате онлайн. Такой формат заседания было введен из-за карантинных ограничений.
Во время «интерактивной» сессии депутаты рассмотрели единственный вопрос повестки дня – изменения в областной бюджет. Они позволили предусмотреть софинансирование из областного бюджета ряда инфраструктурных проектов Житомирщины, которые были включены в программу «Большое строительство».
«Для того, чтобы иметь возможность привлечь в областные проекты почти 187 млн грн из Государственного фонда регионального развития нужно было найти 17 млн грн. Депутаты областного совета поддержали предложения Житомирской областной государственной администрации и приняли это важное и ответственное решение»
, – сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
Речь идет в частности о реконструкции областной клинической больницы имени Гербачевского, ремонтно-реставрационных работах здания магистрата, реконструкции и расширении площади литературно-мемориального музея Леси Украинки, а также ремонтно-реставрационных работах здания Житомирского областного академического театра.