Житомиряне перекрывали проспект и требовали остановить строительство многоэтажек. ФОТО

«На сегодняшний день начались подготовительные строительные работы по строительству многоэтажных домов по улице Героев Десантников 25а, 27а. Из-за чего люди вышли и против чего люди выступают? Дело в том, что начало строительства может привести к оползням домов 35 и 33, также разрушения частичного. Например, в наших домах 23, 25, 27 трещины уже идут сейчас. Неизвестно, какая геология под теми домами, которые планируется построить. Вы видите загруженность транспорта сегодня вдоль дорог. Его очень много, и если увеличивается количество жителей, то и транспорта будет больше. Мы просто не сможем все вместе выехать на работу», - говорит участница акции Людмила.



«Мы вышли, потому что строительство идет, привозятся строительные материалы, уже привезли сваи. Городской совет на это не реагирует, они не должны допускать самовольную застройку, это их прямая обязанность. У нас ситуация с укреплением берега. У меня была лично встреча с Андреем Онищенко - главным инженером ЖКХ, который мне сообщил: вы понимаете, что для того, чтобы признать ваш дом аварийным, на это нужны средства, для того, чтобы укрепить берег, нужны средства, у власти нет на это средств, мы вам делать ничего не будем. Но у власти есть средства оплачивать им премии и платить зарплату. Мы переживаем за наш дом и нашу детскую площадку. Хватит уже незаконных строек», - говорит другая участница акции Татьяна.