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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 17 » 14:30:06

Житомиряне перекрывали проспект и требовали остановить строительство многоэтажек. ФОТО

Сегодня, 14:31:06 313 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне перекрывали проспект и требовали остановить строительство многоэтажек. ФОТО

 В Житомире несколько десятков горожан выступают против строительства многоэтажек на улице Героев Десантников и в знак протеста утром 17 марта перекрыли дорогу на проспекте Мира.

Жители утверждают, что строительство незаконно, и боятся, что строительные работы навредят другим многоэтажкам, передает издание Житомир инфо.
 

«На сегодняшний день начались подготовительные строительные работы по строительству многоэтажных домов по улице Героев Десантников 25а, 27а. Из-за чего люди вышли и против чего люди выступают? Дело в том, что начало строительства может привести к оползням домов 35 и 33, также разрушения частичного. Например, в наших домах 23, 25, 27 трещины уже идут сейчас. Неизвестно, какая геология под теми домами, которые планируется построить. Вы видите загруженность транспорта сегодня вдоль дорог. Его очень много, и если увеличивается количество жителей, то и транспорта будет больше. Мы просто не сможем все вместе выехать на работу», - говорит участница акции Людмила.

«Мы вышли, потому что строительство идет, привозятся строительные материалы, уже привезли сваи. Городской совет на это не реагирует, они не должны допускать самовольную застройку, это их прямая обязанность. У нас ситуация с укреплением берега. У меня была лично встреча с Андреем Онищенко - главным инженером ЖКХ, который мне сообщил: вы понимаете, что для того, чтобы признать ваш дом аварийным, на это нужны средства, для того, чтобы укрепить берег, нужны средства, у власти нет на это средств, мы вам делать ничего не будем. Но у власти есть средства оплачивать им премии и платить зарплату. Мы переживаем за наш дом и нашу детскую площадку. Хватит уже незаконных строек», - говорит другая участница акции Татьяна.






В городском совете отмечают, что никаких разрешительных документов на строительство не давали. Департамент градостроительных и земельных отношений отказал в выдаче градостроительных условий. Сейчас застройщик оспаривает это в суде.
 

«На частных земельных участках должно по мнению застройщика происходить строительство, однако городской совет каких-либо разрешительных документов для этого не предоставлял. Департамент градостроительных и земельных отношений отказал в выдаче градостроительных условий и ограничений застройки данных земельных участков. Сейчас застройщик оспаривает это в Житомирском окружном административном суде. В настоящее время нам не поступало любое решение. Суд перешел в письменное производство, то есть даты заседания не определяются, а стороны уведомляются о принятом решении. Фактически, сейчас мы с жителями на одной стороне, поэтому нам не совсем понятны их требования относительно сегодняшней акции протеста. Наоборот, это будоражит других членов территориальной громады, которые по своим делам не успевают из-за вынужденного перекрытия движения», - комментирует директор юридического департамента Житомирского городского совета Евгений Черныш.


Застройщик - «Фаворит ОПТ» прислал журналистам официальную позицию в письменном виде.
 

«Участки куплены на аукционе в 2005 году с конкретным назначением - многоэтажная жилая застройка. Соответственно - ни о каком «незаконном строительстве» не может быть и речи. По состоянию на сейчас - участок огражден, как частная собственность. Никакие строительные работы не проводятся. Житомирский городской совет безосновательно отказал компании в предоставлении градостроительных условий, этим он нарушил закон, и мы обратились в суд. На данный момент решение суда отсутствует», - говорится в ответе.







Предыстория


В Житомире между домами по улице Героев Десантников планируют построить новый жилой комплекс. Местные жители против и убеждены - строительство здесь невозможно, окружающие дома стоят на плавунах и по-тихонько сползают в пропасть.

Застройщиком является компания "Фаворит ОПТ". Владельцы компании – сестра и жена бывшего нардепа Борислава Розенблата.

21 декабря Розенблат пришел на общественные слушания и заявил жителям улицы Героев Десантников и заявил, что участок между домами под застройку он уже купил и мнение горожан никак не повлияет на строительство.

Месяц назад стало известно, что компания "Фаворит ОПТ" подала в суд иск на Департамент градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета.



Фото: Житомир інфо
Тэги: перекрытие улиц, Житомир, протест, жк, строительство
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