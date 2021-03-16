Житомиряне готовят акцию протеста и собираются перекрыть проспект Мира

Житомиряне, которые живут на Богунии, 17 марта планируют провести акцию протеста против строительства жилого комплекса на ул. Героев Десантников. Анонс акции опубликован в соцсети Facebook
.
Участники акции протеста в 10:00 готовятся перекрыть движение транспорта по проспекту Мира.
"В среду 17.03.2021 года с 10.00 до 11.00. на нерегулируемом пешеходном переходе состоится перекрытие движения транспорта для привлечения внимания общества к новому строительству многоквартирных домов по адресу: ул. Героев Десантников, 25-а, 27-а", - говорится в объявлении.
Сообщается, что движение будет перекрывать на проспекте возле военного института.
Предыстория
В Житомире между домами по улице Героев Десантников планируют построить новый жилой комплекс. Местные жители против
и убеждены - строительство здесь невозможно, окружающие дома стоят на плавунах и по-тихонько сползают в пропасть.
Застройщиком является компания "Фаворит ОПТ
". Владельцы компании – сестра и жена бывшего нардепа Борислава Розенблата.
21 декабря Розенблат пришел на общественные слушания и заявил жителям улицы Героев Десантников и заявил, что участок между домами под застройку он уже купил и мнение горожан никак не повлияет на строительство
.
Месяц назад стало известно, что компания "Фаворит ОПТ" подала в суд иск
на Департамент градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета.