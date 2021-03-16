Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 16.03.2021    18:23:11
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 16 » 10:36:39

Житомиряне готовят акцию протеста и собираются перекрыть проспект Мира

Сегодня, 10:47:39 4107 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомиряне готовят акцию протеста и собираются перекрыть проспект Мира

 Житомиряне, которые живут на Богунии, 17 марта планируют провести акцию протеста против строительства жилого комплекса на ул. Героев Десантников. Анонс акции опубликован в соцсети Facebook.

Участники акции протеста в 10:00 готовятся перекрыть движение транспорта по проспекту Мира.
 

"В среду 17.03.2021 года с 10.00 до 11.00. на нерегулируемом пешеходном переходе состоится перекрытие движения транспорта для привлечения внимания общества к новому строительству многоквартирных домов по адресу: ул. Героев Десантников, 25-а, 27-а", - говорится в объявлении.


Сообщается, что движение будет перекрывать на проспекте возле военного института.


 

Предыстория


В Житомире между домами по улице Героев Десантников планируют построить новый жилой комплекс. Местные жители против и убеждены - строительство здесь невозможно, окружающие дома стоят на плавунах и по-тихонько сползают в пропасть.

Застройщиком является компания "Фаворит ОПТ". Владельцы компании – сестра и жена бывшего нардепа Борислава Розенблата.

21 декабря Розенблат пришел на общественные слушания и заявил жителям улицы Героев Десантников и заявил, что участок между домами под застройку он уже купил и мнение горожан никак не повлияет на строительство.

Месяц назад стало известно, что компания "Фаворит ОПТ" подала в суд иск на Департамент градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета.
Тэги: жк, протест, перекрытие улиц, Житомир, строительство
Новости партнеров
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:17:45, Сегодня [Материал]

Зачем вы выбирали в депутаты города Житомира Олену Розенблат? Затем . чтобы прийти на сессию горсовета и высказать Ей свою озабоченность и отобрать у неё депутатский значок. И незабудте написать жалобу Её руководителю лидеру " Батькивщыны" Юлии Владимировне Тимошенко. Пускай лишают Олену мандата. Цырк Розенблато_ Сухомлино_Хреновуха_Рабиновичусы ..вам подходит писец. , а для людей живущих неприятность
andrey911
2 andrey (andrey911)   • 17:58:31, Сегодня [Материал]

Правильно, нечего новые дома строить! Будем в развалюхах жить, которым больше, чем пол века... и в дерьме! На этом участке должны были строить дома еще в 2008 году и если бы не кризис, так и было бы.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:20:36, Сегодня [Материал]

Есть правила застройки....громадськи слухання пройшли? ні! Та якого бена в перед батька да в пекло? Не повага до людей закінчиться для Бориса неприеменостями. Далі, там оползень і люди бояться руйнування своЇх багатоповерхівок. робите все через жопу. Для Бориса це закінчится крахом фінансовим.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus