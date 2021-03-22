На трассах Житомирской области стало больше радаров TruCam

С 22 марта на украинских дорогах увеличилось количество участков, на которых патрульные измеряют скорость. В частности, два новых участка добавили на территории Житомирской области. Об этом сообщает патрульная полиции Украины
.
"С 22 марта патрульные с прибором TruCAM будут работать еще на 60 новых участках. Также мы вносим изменения в 12 уже существующих участков"
, – информируют правоохранители.
На территории Житомирской области новые участки появились на М-06 Киев – Чоп
69-128 км и М-07 Киев – Ковель – Ягодин
79-135 км.
В полиции отмечают, что об использовании приборов измерения скорости водителей будут оповещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
Теперь на дорогах Житомирщины измерение скорости прибором TruCAM осуществляется на 9 участках.