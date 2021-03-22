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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 22 » 08:21:50

На трассах Житомирской области стало больше радаров TruCam

Сегодня, 08:21:50 744 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассах Житомирской области стало больше радаров TruCam

 С 22 марта на украинских дорогах увеличилось количество участков, на которых патрульные измеряют скорость. В частности, два новых участка добавили на территории Житомирской области. Об этом сообщает патрульная полиции Украины.

"С 22 марта патрульные с прибором TruCAM будут работать еще на 60 новых участках. Также мы вносим изменения в 12 уже существующих участков", – информируют правоохранители.

На территории Житомирской области новые участки появились на М-06 Киев – Чоп 69-128 км и М-07 Киев – Ковель – Ягодин 79-135 км.

В полиции отмечают, что об использовании приборов измерения скорости водителей будут оповещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Теперь на дорогах Житомирщины измерение скорости прибором TruCAM осуществляется на 9 участках.

Тэги: скорость, TruCam, дороги, Житомирская область
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Комментариев: 2
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 09:09:15, Сегодня [Материал]

З Київського шосе радар десь зник вже
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 15:45:40, Сегодня [Материал]

А навіщо попереджувати?
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