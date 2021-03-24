В сети показали новенький клубный автобус житомирского «Полесья». ФОТО

В сети появились фотографии нового клубного автобуса ФК "Полесье", который был приобретен за спонсорские средства.
Автобус забрендирован в традиционные желто-зеленые цвета. На нем изображена эмблема клуба и логотип титульного спонсора.
Кроме того, автобус украшает волк, ведь неофициальное прозвище клуба - полесские волки.
По информации auto.zhzh.info
, ориентировочная стоимость автобуса Neoplan Starliner составляет около 100 тысяч долларов.
Ранее футболисты "Полесье" ездили на матчи на бразильском автобусе Marcopolo
, который приобрели по программе социально-экономического развития.
Напомним, что 26 марта футбольный клуб "Полесье" проведет первый матч
на центральном стадионе Житомира после 16-летней паузы.