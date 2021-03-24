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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Март » 24 » 16:40:47

В сети показали новенький клубный автобус житомирского «Полесья». ФОТО

Вчера, 16:59:47 2494 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В сети показали новенький клубный автобус житомирского «Полесья». ФОТО

 В сети появились фотографии нового клубного автобуса ФК "Полесье", который был приобретен за спонсорские средства.

Автобус забрендирован в традиционные желто-зеленые цвета. На нем изображена эмблема клуба и логотип титульного спонсора.

Кроме того, автобус украшает волк, ведь неофициальное прозвище клуба - полесские волки.

По информации auto.zhzh.info, ориентировочная стоимость автобуса Neoplan Starliner составляет около 100 тысяч долларов.

Ранее футболисты "Полесье" ездили на матчи на бразильском автобусе Marcopolo, который приобрели по программе социально-экономического развития.

Напомним, что 26 марта футбольный клуб "Полесье" проведет первый матч на центральном стадионе Житомира после 16-летней паузы.







Тэги: автобус, ФК Полісся
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Комментариев: 2
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 18:03:38, Вчера [Материал]

Ну круто че! Особливо якщо спонсорський підкат.
Macarron
2 Chacarron (Macarron)   • 18:05:11, Вчера [Материал]

А старый теперь куда? Покажите и его! или уже спи*дили?
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