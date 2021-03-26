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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 26 » 10:23:41

Депутаты горсовета решили объединить две житомирские ДЮСШ

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Депутаты горсовета решили объединить две житомирские ДЮСШ

 В Житомире детско-юношескую спортивную школу №1 присоединят к ДЮСШ №2. Соответствующее решение приняли депутаты на очередной сессии, сообщает Житомирский городской совет.
 

«С целью повышения качества образовательных услуг, которые предоставляются общине города, создание надлежащих и безопасных условий пребывания детей в учебных заведениях, для дальнейшей экономии и рационального использования бюджетных средств, городской совет решил, после проведения прекращения жизнедеятельности Детско-юношеской спортивной школы №1 изменить наименование «Детско-юношеская спортивная школа №2» на «Детско-юношеская спортивная школа Житомирского городского совета», - говорится в решении.


При рассмотрении вопроса были даны разъяснения: в помещении ДЮСШ №1 пока остается отделение «Шахматы», которое впоследствии переедет в новое выделенное помещение по адресу ул. Киевская, 9 после проведения в нем ремонтных работ.

Департамент образования на комиссиях озвучил предложение передать освободившиеся помещения ДЮСШ №1 в пользование школе №36 для содержания начальных классов, находящихся в настоящее время в помещениях дошкольном учебном заведении №21.

В мэрии отмечают, что высвобождение четырех помещений детсада №21 позволит создать 60 дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста, разгрузить очередь и снять перегрузку детьми функционирующих групп детсада (на 100 местах содержится 127 детей).

«Будет обеспечено полное сохранение и дальнейшее целевое использование движимого и недвижимого имущества, находившегося на балансе Детско-юношеской спортивной школы №1 и передать правопреемнику, исключительно для удовлетворения образовательных потребностей житомирской общины в системе внешкольного образования города спортивным и физкультурно-оздоровительным направлениям», - отмечает городской совет. 
Тэги: Житомир, ДЮСШ
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