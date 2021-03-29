Переделывал стартовые пистолеты в боевые и продавал: в Житомире задержали торговца оружием

Правоохранители задержали в Житомире 36-летнего мужчину, который переделывал стартовые пистолеты под стрельбу боевыми патронами. Его поймали на "горячем", при продаже пары таких пистолетов. Об этом 29 марта сообщила полиция Житомирской области.
"Около 18.30 28 марта на выезде из областного центра правоохранители задокументировали сбыт двух пистолетов 36-летним житомирянином третьему лицу. Внешне оружие похоже на стартовые пистолеты. Однако по предварительным выводам специалистов, обе единицы имеют конструктивные изменения. То есть оружие могло быть переделано под боевое"
, - говорится в сообщении.
По информации СБУ, работал злоумышленник по 100-процентной предоплате и только под клиентов, которых находил через личные связи в криминальных кругах области. Средний срок изготовления заказа составлял 7 дней.
Изъятые образцы направлены на исследование в областной Научно-исследовательский экспертный криминалистический центр МВД.
В тот же день по месту жительства задержанного полицейские провели санкционированный обыск. В результате обнаружили три десятка патронов калибра 7,62 мм и корпус гранаты РГ-42 без запала. Боеприпасы также изъяты и направлены на экспертное исследование.
Подозреваемый сейчас под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.