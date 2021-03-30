Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 30 Марта 2021    18:28:25
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Март » 30 » 14:41:39

Два заммэра Житомира получили за год большую зарплату, чем премьер-министр Украины

Сегодня, 14:56:40 720 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Два заммэра Житомира получили за год большую зарплату, чем премьер-министр Украины

 Заместители городского головы Житомира за 2020 год получили солидные зарплаты - от 490 до 605 тысяч гривен. Некоторые из них получили даже больше, чем премьер-министр Украины.

Так, согласно декларации за 2020 год, Светлана Ольшанская на должности первого заместителя, получила 604 тыс. 794 грн зарплаты, передает Житомир инфо.

Информация об имуществе за год не изменилась, другие доходы первый заместитель мэра не декларирует, также осталась неизменной сумма наличных средств: 10 тыс. евро, 2 тыс. долларов, 550 тыс. гривен.

Светлана Ольшанская не указывает доходы и наличные мужа, хотя он тоже подает декларацию: Александр Ольшанский до 12 августа 2020 года работал начальником отдела оперативного управления ГУ ГФС в Житомирской области. За прошлый год он получил 531 тыс. 745 грн зарплаты в областном управлении фискальной службы, 44 тыс. 633 грн пенсии и 131 тыс. 207 грн по основному месту работы в ООО «Эпицентр К». Наличными Ольшанский декларирует 4 тыс. долларов и 300 тыс. гривен.

Заместитель мэра Сергей Кондратюк в прошлом году получил 565 тыс. 393 грн зарплаты (в 2019 году - 524 тыс. 488 грн) и 111 тыс. 335 грн процентов от банков, его жена заработала предпринимательской деятельностью 303 тыс. 811 грн и получила 40 тыс. 480 грн процентов.

На банковских счетах в банках заместитель мэра суммарно хранит 1 млн 128 тыс. 262 грн, у жены в банке находится 330 тыс. 553 грн и есть 20 тыс. евро наличными.

Информация о движимом и недвижимом имуществе в декларации Сергея Кондратюка за год не изменилась.

Заместитель мэра Мария Мисюрова в 2020 году получила 531 тыс. 135 грн зарплаты (в 2019 году - 508 тыс. 279 грн), 16 тыс. 441 грн за преподавательскую деятельность в Житомирском медицинском институте, 19 тыс. 513 грн алиментов на ребенка, 44 тыс . 755 грн пенсии, 86 тыс. 720 грн процентов и 720 грн социальных выплат от управления труда и соцзащиты Житомирской РГА.

На банковских счетах в пяти банках заместитель мэра хранит суммарно 779 тыс. 228 грн. Наличные Мария Мисюрова не декларирует, информация о движимом и недвижимом имуществе за год не изменилась.

Заместитель мэра Житомира Александр Шевчук, который отвечает за транспортные вопросы, за прошлый год получил 489 тыс. 566 грн зарплаты.

Кроме того, заместитель мэра получил 12 тыс. 720 грн доходов от предоставления имущества в аренду, 6 тыс. 354 грн социальных выплат от департамента соцполитики Житомирского городского совета и 100 тыс. грн доходов за отчужденное движимое имущество (автомобиль Volkswagen Passat 2013 г.в. ).

Жена за год получила 75 тыс. 600 грн доходов от предпринимательской деятельности и четыре подарка в неденежной форме от мужа, который переписал на нее все свое недвижимое имущество: дом в Житомире площадью 131,2 кв.м., офис в Житомире площадью 106,4 кв.м., две квартиры в Житомире площадью 52 кв.м. и 30,8 кв.м. В собственности декларанта остались только два земельных участка в Житомире общей площадью 637 кв.м.

В отношении транспортных средств, то Александр Шевчук после продажи автомобиля обладает лишь прицепом «Гранит», а жена 21 июля 2020 года стала обладательницей автомобиля Volkswagen Passat 2015 г.в. стоимостью 150 тыс. грн. Наличными заместитель мэра декларирует 300 тыс. гривен, у его жены - 100 тыс. гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 29 марта подал электронную декларацию 2020 года, в которой указал 664 тысяч гривен дохода. Он состоит из 540 тыс. гривен зарплаты на должности главы правительства, 34 тыс. гривен зарплаты на должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации, 90 тыс. гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества. 
Тэги: заместители мэра, зарплата, декларация, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 5
viking62
1 viking (viking62)   • 15:49:26, Сегодня [Материал]

А раньше воровать нужно было, схемы придумывать!
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 15:57:28, Сегодня [Материал]

Які нах соцвиплати та мат.допомога при зарплатні 35-50к в місяць??! Пенсіонерці з пенсією у 2200грн. що звернулась по матеріальну допомогу, виділили аж 100грн і то з третього разу! Нахабності наших "слуг" немає меж.
Macarron
3 Chacarron (Macarron)   • 16:25:01, Сегодня [Материал]

Э-как присосались к нашим деньгам!
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:14:58, Сегодня [Материал]

Почему эти зарплаты не обговариваются налогоплательщиками?
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:51:17, Сегодня [Материал]

Верните мои налоги назад! 533 работника в Мэрии
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus