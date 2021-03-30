Два заммэра Житомира получили за год большую зарплату, чем премьер-министр Украины

Заместители городского головы Житомира за 2020 год получили солидные зарплаты - от 490 до 605 тысяч гривен. Некоторые из них получили даже больше, чем премьер-министр Украины.
Так, согласно декларации за 2020 год, Светлана Ольшанская
на должности первого заместителя, получила 604 тыс. 794 грн зарплаты
, передает Житомир инфо
.
Информация об имуществе за год не изменилась, другие доходы первый заместитель мэра не декларирует, также осталась неизменной сумма наличных средств: 10 тыс. евро, 2 тыс. долларов, 550 тыс. гривен.
Светлана Ольшанская не указывает доходы и наличные мужа, хотя он тоже подает декларацию: Александр Ольшанский до 12 августа 2020 года работал начальником отдела оперативного управления ГУ ГФС в Житомирской области. За прошлый год он получил 531 тыс. 745 грн зарплаты в областном управлении фискальной службы, 44 тыс. 633 грн пенсии и 131 тыс. 207 грн по основному месту работы в ООО «Эпицентр К». Наличными Ольшанский декларирует 4 тыс. долларов и 300 тыс. гривен.
Заместитель мэра Сергей Кондратюк
в прошлом году получил 565 тыс. 393 грн зарплаты
(в 2019 году - 524 тыс. 488 грн) и 111 тыс. 335 грн процентов от банков, его жена заработала предпринимательской деятельностью 303 тыс. 811 грн и получила 40 тыс. 480 грн процентов.
На банковских счетах в банках заместитель мэра суммарно хранит 1 млн 128 тыс. 262 грн
, у жены в банке находится 330 тыс. 553 грн и есть 20 тыс. евро наличными.
Информация о движимом и недвижимом имуществе в декларации Сергея Кондратюка за год не изменилась.
Заместитель мэра Мария Мисюрова
в 2020 году получила 531 тыс. 135 грн зарплаты
(в 2019 году - 508 тыс. 279 грн), 16 тыс. 441 грн за преподавательскую деятельность в Житомирском медицинском институте, 19 тыс. 513 грн алиментов на ребенка, 44 тыс . 755 грн пенсии, 86 тыс. 720 грн процентов и 720 грн социальных выплат от управления труда и соцзащиты Житомирской РГА.
На банковских счетах в пяти банках заместитель мэра хранит суммарно 779 тыс. 228 грн. Наличные Мария Мисюрова не декларирует, информация о движимом и недвижимом имуществе за год не изменилась.
Заместитель мэра Житомира Александр Шевчук
, который отвечает за транспортные вопросы, за прошлый год получил 489 тыс. 566 грн зарплаты
.
Кроме того, заместитель мэра получил 12 тыс. 720 грн доходов от предоставления имущества в аренду, 6 тыс. 354 грн социальных выплат от департамента соцполитики Житомирского городского совета и 100 тыс. грн доходов за отчужденное движимое имущество (автомобиль Volkswagen Passat 2013 г.в. ).
Жена за год получила 75 тыс. 600 грн доходов от предпринимательской деятельности и четыре подарка в неденежной форме от мужа, который переписал на нее все свое недвижимое имущество
: дом в Житомире площадью 131,2 кв.м., офис в Житомире площадью 106,4 кв.м., две квартиры в Житомире площадью 52 кв.м. и 30,8 кв.м. В собственности декларанта остались только два земельных участка в Житомире общей площадью 637 кв.м.
В отношении транспортных средств, то Александр Шевчук после продажи автомобиля обладает лишь прицепом «Гранит», а жена 21 июля 2020 года стала обладательницей автомобиля Volkswagen Passat 2015 г.в. стоимостью 150 тыс. грн. Наличными заместитель мэра декларирует 300 тыс. гривен, у его жены - 100 тыс. гривен.
Премьер-министр Денис Шмыгаль
29 марта подал электронную декларацию 2020 года, в которой указал 664 тысяч гривен дохода. Он состоит из 540 тыс. гривен зарплаты
на должности главы правительства, 34 тыс. гривен зарплаты на должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации, 90 тыс. гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества.