В Житомире горел частный дом: на пожаре погибла пожилая женщина

"31 марта в 11:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в г. Житомир. Об этом сообщила дочь владелицы квартиры, увидев дым из окон жилья. Женщина каждое утро приходила навещать свою больную мать и кормила ее, ведь последняя была прикована к постели. На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что в доме наблюдается густое задымление. Пришлось применять аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания и зрения. Проведя разведку внутри помещения, они обнаружили на полу, возле кровати, тело 87- летней хозяйки, которая уже не подавала признаков жизни", - говорится в сообщении.