Исполком разрешил кафе и ресторанам Житомира установить летние террасы

Исполнительный комитет городского совета разрешил 16 кафе и ресторанам разместить летние площадки. Как сообщили в мэрии, разрешение предоставлено на два месяца с целью проверки, насколько предприниматели будут придерживаться всех норм.
«Понимаю, что во время карантина бизнес несет убытки. Поэтому делаем это по упрощенной системе. Предприниматели должны только подать заявку на размещение и эскиз площадки. Уже подано 53 заявки, они обрабатываются. Такой алгоритм действовал и в прошлом, когда пандемия только началась», - говорит городской голова Сергей Сухомлин.
Предпринимателей обяжут соблюдать противоэпидемические правила и размещать площадки исключительно в пределах фасада стационарного заведения ресторанного хозяйства с сохранением свободных проходов, проездов во входные ворота домов.
Также среди требований:
- озеленение территории летней террасы;
- небрендированная мебель в хорошем состоянии;
- соответствие стилю заведения;
- приведение в порядок фасада здания, в котором расположено заведение.