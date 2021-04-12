Исполком разрешил кафе и ресторанам Житомира установить летние террасы

«Понимаю, что во время карантина бизнес несет убытки. Поэтому делаем это по упрощенной системе. Предприниматели должны только подать заявку на размещение и эскиз площадки. Уже подано 53 заявки, они обрабатываются. Такой алгоритм действовал и в прошлом, когда пандемия только началась», - говорит городской голова Сергей Сухомлин.