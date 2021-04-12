Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 13 Апреля 2021    06:32:17
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 12 » 11:12:05

Исполком разрешил кафе и ресторанам Житомира установить летние террасы

Вчера, 11:14:09 1026 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Исполком разрешил кафе и ресторанам Житомира установить летние террасы

 Исполнительный комитет городского совета разрешил 16 кафе и ресторанам разместить летние площадки. Как сообщили в мэрии, разрешение предоставлено на два месяца с целью проверки, насколько предприниматели будут придерживаться всех норм.
 

«Понимаю, что во время карантина бизнес несет убытки. Поэтому делаем это по упрощенной системе. Предприниматели должны только подать заявку на размещение и эскиз площадки. Уже подано 53 заявки, они обрабатываются. Такой алгоритм действовал и в прошлом, когда пандемия только началась», - говорит городской голова Сергей Сухомлин.


Предпринимателей обяжут соблюдать противоэпидемические правила и размещать площадки исключительно в пределах фасада стационарного заведения ресторанного хозяйства с сохранением свободных проходов, проездов во входные ворота домов.

Также среди требований:
 
  • озеленение территории летней террасы;
  • небрендированная мебель в хорошем состоянии;
  • соответствие стилю заведения;
  • приведение в порядок фасада здания, в котором расположено заведение.
Фотографии:
Исполком разрешил кафе и ресторанам Житомира установить летние террасы
Тэги: Житомир, исполком, терраса, кафе
Новости партнеров
Комментариев: 5
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 12:53:33, Вчера [Материал]

Чудово. Сподіваюсь не на тротуарах, бо вони вже і так запарковані автівками.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 13:02:53, Вчера [Материал]

"Понимаю, что во время карантина бизнес несет убытки. Поэтому делаем это по упрощенной системе.", сказав мер і зробив навпаки "приведение в порядок фасада здания, в котором расположено заведение.". Мені цікаво, яким боком якийсь заклад на першому поверсі який орендує приміщення до всіх власників будівлі які і мали б опікуватись фасадом? Я розумію фасад самого закладу, але ж тут про всю будівлю вимагають вже.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:07:13, Вчера [Материал]

Они дали разрешение на два месяца 16 кафе. а остальные фигура с трёх пальцев или тарабань взятку. Давайте переизбирать Мэра . Предлагает пенсионер ВДВ эту шлоебень выкинуть нах... с кабинетов и создать комитет по спасению Житомира
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 15:20:16, Вчера [Материал]

как вы мэра переизберёте
он же легитимный....
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:42:13, Вчера [Материал]

В статуте города Житомира есть параграф снятие мэра. Читайте статут.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus