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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Апрель » 16 » 09:44:31

Рада приняла законы о льготной растаможке «евроблях»: какие условия

Сегодня, 09:47:31 777 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рада приняла законы о льготной растаможке «евроблях»: какие условия

 Верховная Рада во втором чтении и окончательно приняла закон о льготном растаможивании автомобилей на европейских номерах, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 235 народных депутатов, связанный с ним проект закона поддержали 237 нардепов, информирует "Экономическая правда".

Как указано в пояснительной записке к документу, он разработан "с целью урегулирования вопроса таможенного оформления транспортных средств, обеспечения соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении данного вопроса".

В частности, изменениями в Налоговый кодекс предложено установить, что временно, в течение 180 дней со дня вступления их в силу, базой налогообложения налогом операций по ввозу на таможенную территорию Украины бывших в употреблении легковых автомобилей является сумма акцизного налога, которая рассчитывается по формуле, привязанной к объему двигателя и возрасту авто.

При этом ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, согласно которой действие этого льготного режима ограничено только транспортными средствами, с года выпуска которых прошло больше 5 лет

Кроме того, исключены из действия льготного режима транспортные средства для перевозки 10 человек и больше, а также мотоциклы. 

Например, для бензинового автомобиля возрастом от 5 до 9 лет и объемом двигателя 2000 куб. см ставка акцизного налога составит 500 евро. 

Рассчитанная по формуле максимальная ставка налога для дизельного автомобиля возрастом старше 15 лет и объемом двигателя 5000 куб. см составит 2750 евро.

При этом указанный временный режим не распространяется на транспортные средства, если они не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше или имеют происхождение из страны-оккупанта.

Изменениями в Таможенный кодекс сроком на 180 дней при оформлении б/у автомобилей, ввезенных до 31 декабря 2020 года, их владельцы освобождаются от уплаты ввозной пошлины.

Кроме того, устанавливается временный упрощенный порядок оформления б/у автомобилей, ввезенных до 31 декабря 2020 года и находящихся на территории страны с нарушением правил режима временного ввоза или транзита при условии добровольной уплаты владельцем в госбюджет платежа в размере 500 необлагаемых налогом минимумов (8,5 тыс. грн).

Если владелец такого авто не планирует его оформлять, он может на протяжении полугода вывезти его за границу, предварительно уплатив в госбюджет те же 8,5 тыс. грн, что позволит избежать штрафов за такое нарушение.
Тэги: Автомобиль, евробляхи, Рада, растаможивание
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:33:42, Сегодня [Материал]

ежегодный загон лохов....
asercbr_zt
2 Андрей (asercbr_zt)   • 11:11:27, Сегодня [Материал]

а те кто уже затаможились думают, - вот мы лошары)
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