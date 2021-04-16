Рада приняла законы о льготной растаможке «евроблях»: какие условия

Верховная Рада во втором чтении и окончательно приняла закон о льготном растаможивании автомобилей на европейских номерах, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.
За принятие соответствующего законопроекта
проголосовали 235 народных депутатов, связанный с ним проект закона
поддержали 237 нардепов, информирует "Экономическая правда
".
Как указано в пояснительной записке к документу, он разработан "с целью урегулирования вопроса таможенного оформления транспортных средств, обеспечения соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении данного вопроса"
.
В частности, изменениями в Налоговый кодекс предложено установить, что временно, в течение 180 дней со дня вступления их в силу
, базой налогообложения налогом операций по ввозу на таможенную территорию Украины бывших в употреблении легковых автомобилей является сумма акцизного налога, которая рассчитывается по формуле, привязанной к объему двигателя и возрасту авто.
При этом ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, согласно которой действие этого льготного режима ограничено только транспортными средствами, с года выпуска которых прошло больше 5 лет
.
Кроме того, исключены из действия льготного режима транспортные средства для перевозки 10 человек и больше, а также мотоциклы.
Например, для бензинового автомобиля возрастом от 5 до 9 лет и объемом двигателя 2000 куб. см ставка акцизного налога составит 500 евро.
Рассчитанная по формуле максимальная ставка
налога для дизельного автомобиля возрастом старше 15 лет и объемом двигателя 5000 куб. см составит 2750 евро.
При этом указанный временный режим не распространяется
на транспортные средства, если они не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше или имеют происхождение из страны-оккупанта.
Изменениями в Таможенный кодекс сроком на 180 дней при оформлении б/у автомобилей, ввезенных до 31 декабря 2020 года
, их владельцы освобождаются от уплаты ввозной пошлины.
Кроме того, устанавливается временный упрощенный порядок оформления б/у автомобилей, ввезенных до 31 декабря 2020 года и находящихся на территории страны с нарушением правил режима временного ввоза или транзита при условии добровольной уплаты владельцем в госбюджет платежа в размере 500 необлагаемых налогом минимумов (8,5 тыс. грн).
Если владелец такого авто не планирует его оформлять, он может на протяжении полугода вывезти его за границу, предварительно уплатив в госбюджет те же 8,5 тыс. грн, что позволит избежать штрафов за такое нарушение.