1000 евро за «євробляху»: Рада сделала важный шаг к доступной растаможке авто

Верховная Рада 18 февраля проголосовала в первом чтении за законопроекты о дешевой растаможке авто на еврономерах. Таким образом стоимость растаможки составит около 1 тысячи евро.
За законопроект № 4644-д проголосовали 293 нардепа. Законопроект № 4643-д поддержали 259 нардепов, информирует 24 канал
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Что предусматривают законопроекты
Дешевая растаможка будет касаться только тех авто на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года.
Согласно инициативе № 4643-д, владельцы авто на еврономерах смогут в течение 180 дней после того, как проект вступит в силу, растаможить машину по новой формуле.
Стоимость будет зависеть от возраста автомобиля, типа двигателя и его объема. Нардепы отмечали, что в среднем цена растаможки обойдется водителю в 700 – 800 евро. Правда, в инициативах не указана предельная цена в размере 1 тысячи евро.
Законопроект № 4644-д уменьшает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи. Когда владелец заплатит штраф, авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.
Сейчас ставки растаможки составлены таким образом, что легализация подержанного автомобиля в некоторых случаях достигает 250-650% от его таможенной стоимости. Интересно, что по разным данным на сегодня примерно миллион автомобилей требует обязательного таможенного оформления и регистрации на территории Украины.