Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Экономика. 1000 евро за «євробляху»: Рада сделала важный шаг к доступной растаможке авто - 18 Февраля 2021