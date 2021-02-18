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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Февраль » 18 » 14:58:52

1000 евро за «євробляху»: Рада сделала важный шаг к доступной растаможке авто

Сегодня, 15:24:52 795 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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1000 евро за «євробляху»: Рада сделала важный шаг к доступной растаможке авто

 Верховная Рада 18 февраля проголосовала в первом чтении за законопроекты о дешевой растаможке авто на еврономерах. Таким образом стоимость растаможки составит около 1 тысячи евро.

За законопроект № 4644-д проголосовали 293 нардепа. Законопроект № 4643-д поддержали 259 нардепов, информирует 24 канал.
 

Что предусматривают законопроекты


Дешевая растаможка будет касаться только тех авто на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года.

Согласно инициативе № 4643-д, владельцы авто на еврономерах смогут в течение 180 дней после того, как проект вступит в силу, растаможить машину по новой формуле.

Стоимость будет зависеть от возраста автомобиля, типа двигателя и его объема. Нардепы отмечали, что в среднем цена растаможки обойдется водителю в 700 – 800 евро. Правда, в инициативах не указана предельная цена в размере 1 тысячи евро.

Законопроект № 4644-д уменьшает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи. Когда владелец заплатит штраф, авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.

Сейчас ставки растаможки составлены таким образом, что легализация подержанного автомобиля в некоторых случаях достигает 250-650% от его таможенной стоимости. Интересно, что по разным данным на сегодня примерно миллион автомобилей требует обязательного таможенного оформления и регистрации на территории Украины.
Тэги: растаможка, Рада, евробляхи
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Комментариев: 5
Karab
1 Сергей (Karab)   • 15:27:10, Сегодня [Материал]

А с коммунальными платежами так тоже можно?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 16:04:12, Сегодня [Материал]

йшов сьомый рик вийны с еврономерами...
den2016
3 Деня (den2016)   • 16:34:43, Сегодня [Материал]

Знову нагородили порушників за рахунок чесних платників податку. Треба приймати один закон, справедливий для всіх тих, хто вже привіз машини з-за кордону, та на майбутнє! Мусить бути справедливість для всього суспільства.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:51:31, Сегодня [Материал]

В Белоруссии Батько растамаживает машину по 100 долларов на человека. А у нас почему так не делают.?
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:45:23, Сегодня [Материал]

А почему все ставки рассчитываются в евро? Депутаты гривней уже совсем не пользуются, забыли о её существовании?
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