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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 13 » 12:44:42

Бывший депутат Житомирского горсовета организовал схему незаконной растаможки «евроблях» – СБУ

Вчера, 13:04:42 1605 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бывший депутат Житомирского горсовета организовал схему незаконной растаможки «евроблях» – СБУ

 В Житомирской области по материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении организатору и активным участникам центра по минимизации налоговых платежей, который "специализировался" на растаможке "евроблях" по заниженной стоимости.

Досудебным расследованием установлено, что организовал схему бывший депутат Житомирского горсовета - чиновник областной военно-гражданской администрации одного из восточных регионов Украины. Как стало известно "Журналу Житомира" из собственных источников, речь идет о Михаиле Пухтаевиче.
 

"Через коррупционные связи, в том числе среди работников таможни, он зарегистрировал на подставных лиц несколько подконтрольных фирм. Реквизиты этих компаний использовали при импорте автомобилей из Евросоюза", - сообщает СБУ.


По данным спецслужбы, заговорщики подделывали данные по годам выпуска евроблях, вследствие чего автомобили "молодели" и уменьшались обязательные таможенные платежи.

Правоохранители задокументировали незаконный ввоз в Украину по этой схеме 49 грузовых транспортных средств, из-за чего бюджет недополучил 8,2 миллиона гривен.

Сейчас организатору центра и его сообщникам - предпринимателю и таможенному брокеру - сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Тэги: евробляхи, растаможка, СБУ, Житомир
Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 14:03:57, Вчера [Материал]
+2

Не впервой, выкрутится и на сей раз, я и не сомневаюсь.
melan
2 melan (melan)   • 14:18:08, Вчера [Материал]
+2

дело даже до суда не дойдет
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