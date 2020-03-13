В Житомирской области по материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении организатору и активным участникам центра по минимизации налоговых платежей, который "специализировался" на растаможке "евроблях" по заниженной стоимости.
Досудебным расследованием установлено, что организовал схему бывший депутат Житомирского горсовета - чиновник областной военно-гражданской администрации одного из восточных регионов Украины. Как стало известно "Журналу Житомира
" из собственных источников, речь идет о Михаиле Пухтаевиче.
По данным спецслужбы
"Через коррупционные связи, в том числе среди работников таможни, он зарегистрировал на подставных лиц несколько подконтрольных фирм. Реквизиты этих компаний использовали при импорте автомобилей из Евросоюза", - сообщает СБУ.
, заговорщики подделывали данные по годам выпуска евроблях, вследствие чего автомобили "молодели" и уменьшались обязательные таможенные платежи.
Правоохранители задокументировали незаконный ввоз в Украину по этой схеме 49 грузовых транспортных средств, из-за чего бюджет недополучил 8,2 миллиона гривен.
Сейчас организатору центра и его сообщникам - предпринимателю и таможенному брокеру - сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Бывший депутат Житомирского горсовета организовал схему незаконной растаможки «евроблях» – СБУ