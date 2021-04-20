«Туалет и душ на улице - это недопустимо»: глава облсовета ужаснулся состоянием детского лагеря под Житомиром. ФОТО

Вблизи села Левков Житомирского района расположен оздоровительный детский лагерь «Орленок». В прошлом году лагерь не начал оздоровительный сезон из-за карантина и понес убытки.
В этом году лагерь тоже может не открыться. Среди причин не только карантин, но и состояние материально-технической базы учреждения.
Председатель областного совета посетил детский лагерь, проинспектировал условия и остался недоволен увиденным.
«Владимир Федоренко ознакомился с двумя корпусами, которые были построены в 2015 году за гранты Евросоюза. В эксплуатацию сдан только один. Другой - не получил разрешение в связи с несоответствием техническим условиям и другими нарушениями во время строительства»
, - информирует облсовет.
Особенно главу депутатского корпуса поразили туалет и душ на улице.
«Иметь в 21 веке туалет и душ на улице - это недопустимо. При таких обстоятельствах мы никогда не сможем получить разрешение на его открытие. Дети не могут жить в таких условиях! Вопросов много: и к проектантам и исполнителям работ... Большая территория, удивительная природа, удобное месторасположение, но все эти преимущества не затмят ужасное состояние объекта, которое не устраивает ни директора лагеря, ни меня, как председателя депутатского корпуса. Разумеется, чтобы его запустить нужны значительные средства. Будем думать, что делать дальше. Готовы рассмотреть реальные предложения и идеи, но покидать лагерь в таком состоянии точно невозможно», - подытожил результаты рабочей поездки председатель облсовета Владимир Федоренко.
Фото: областной совет