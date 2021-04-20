«Туалет и душ на улице - это недопустимо»: глава облсовета ужаснулся состоянием детского лагеря под Житомиром. ФОТО

«Иметь в 21 веке туалет и душ на улице - это недопустимо. При таких обстоятельствах мы никогда не сможем получить разрешение на его открытие. Дети не могут жить в таких условиях! Вопросов много: и к проектантам и исполнителям работ... Большая территория, удивительная природа, удобное месторасположение, но все эти преимущества не затмят ужасное состояние объекта, которое не устраивает ни директора лагеря, ни меня, как председателя депутатского корпуса. Разумеется, чтобы его запустить нужны значительные средства. Будем думать, что делать дальше. Готовы рассмотреть реальные предложения и идеи, но покидать лагерь в таком состоянии точно невозможно», - подытожил результаты рабочей поездки председатель облсовета Владимир Федоренко.